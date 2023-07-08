Более 400 гривен за одного: украинцам, приютившим ВПЛ заплатят

Украинцы, предоставившие дом для переселенцев, могут получить выплаты от Красного Креста. Их будут осуществлять регулярно.

Как получить выплаты

Компенсацию получат те граждане, которые приютили ВПЛ в рамках программы "Убежище". Выплата средств будет производиться исключительно через систему через платежную систему PrivatMoney.

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Для владельцев жилья, где бесплатно проживают переселенцы, составляет 14,77 гривны за одного человека в сутки, т.е.

Чтобы оформить выплату, нужно зарегистрировать свое жилье на этом сайте и на следующий день подать заявление в орган местного самоуправления, в котором нужно указать ФИО каждого из размещенных лиц и добавить копии документов, удостоверяющих их личность.

За деньгами нужно лично обращаться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения дома.

ВПЛ могут получить почти 7 000 гривен

Что количество ВПЛ, проживающих в доме, изменилось, об этом сразу нужно сообщить заявлением, местное самоуправление.

Переселенцы, которые принадлежат в следующие категории могут рассчитывать на выплату 6 600 гривен:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие грудью женщины;

женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Выплаты получат только жители Киева, Харькова, Сум, Николаева, Херсона, Луганска, Донецка, Житомира, Запорожья, Чернигова.

Чтобы зарегистрироваться на программу, нужно обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Затем нужно отправить в чат-бот в Viber или Telegram копии документов.

Какие документы нужны: