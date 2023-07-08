Более 400 гривен за одного: украинцам, приютившим ВПЛ заплатят
Источник:ПриватБанк
Украинцы, предоставившие дом для переселенцев, могут получить выплаты от Красного Креста. Их будут осуществлять регулярно.
Как получить выплаты
Компенсацию получат те граждане, которые приютили ВПЛ в рамках программы "Убежище". Выплата средств будет производиться исключительно через систему через платежную систему PrivatMoney.
Читай также Плюс 1 000 гривен к пенсии: у кого выросли выплаты в июлеОбратите внимание! Для владельцев жилья, где бесплатно проживают переселенцы, составляет 14,77 гривны за одного человека в сутки, т.е. 450 гривен в месяц.
Чтобы оформить выплату, нужно зарегистрировать свое жилье на этом сайте и на следующий день подать заявление в орган местного самоуправления, в котором нужно указать ФИО каждого из размещенных лиц и добавить копии документов, удостоверяющих их личность.
За деньгами нужно лично обращаться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения дома.Напомним! Что количество ВПЛ, проживающих в доме, изменилось, об этом сразу нужно сообщить заявлением, местное самоуправление.
ВПЛ могут получить почти 7 000 гривен
Переселенцы, которые принадлежат в следующие категории могут рассчитывать на выплату 6 600 гривен:
- семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
- многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
- беременные и кормящие грудью женщины;
- женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;
- лица старше 50 лет с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.
Выплаты получат только жители Киева, Харькова, Сум, Николаева, Херсона, Луганска, Донецка, Житомира, Запорожья, Чернигова.Обратите внимание! Чтобы зарегистрироваться на программу, нужно обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Затем нужно отправить в чат-бот в Viber или Telegram копии документов.
Какие документы нужны:
- первая и вторая странички паспорта;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий вашу категорию, по которой начисляются выплаты.
- справка о прописке (если у вас есть ID-карта).