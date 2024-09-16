Деньги за возвращение в Украину: какая страна ЕС будет выплачивать по 1,5 миллиона гривен

Одна из стран Европейского Союза планирует значительно увеличить финансовую помощь украинским беженцам за возвращение на родину. За добровольное решение покинуть страну предлагают выплату до 350 тысяч шведских крон, что составляет примерно 1,5 миллиона гривен.

Где выплатят беженцам почти 1,5 миллиона гривен

Швеция планирует запустить соответствующую программу в 2026 году, сообщает издание Aftonbladet. Как отмечается, что подавать заявки на получение грантов смогут граждане, которые имеют временную защиту или постоянный вид на жительство.

Читайте также: Какую социальную помощь могут получить украинцы

Сейчас беженцы могут получить финансовую помощь для возвращения в свою страну происхождения – 10 тысяч крон на взрослого и 5 тысяч на ребенка. Однако из-за низкой заинтересованности этой программой (в прошлом году ее использовал только один человек), правительство рассматривает возможность повышения размера выплат.

Интересно! Некоторые местные регуляторы раскритиковали это предложение и заявили, что оно может негативно повлиять на интеграцию мигрантов в шведское общество.

В бюджете планируют зарезервировать 1,4 миллиарда шведских крон для соответствующих целей. Эта сумма должна покрыть участие 4 тысяч граждан в программе, при условии предоставления максимально возможных выплат.