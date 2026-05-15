Украинцы могут получить выплаты "задним числом": о какой помощи идет речь

В Украине существуют денежные выплаты, которые можно получить "задним числом". То есть средства человеку предоставят за предыдущие месяцы.

Какие денежные выплаты можно получить "задним числом"?

Какую помощь можно получить таким образом, рассказывает 24 Канал.

Например, речь идет о поддержке для внутренне перемещенных лиц. Об этом писали на сайте Дії.

Пример: выплаты для детей ВПЛ. Родителям (или опекунам или другим представителям ребенка) следует подать заявление о пересмотре помощи до 1 мая 2026 года.

Таким образом, можно получить выплаты с 1 февраля 2026 года. Это и есть получение "задним числом".

Следует добавить, что дети от 6 до 18 лет получают помощь, если проживают на территориях боевых действий или на безопасных территориях и учатся в местном учебном заведении.

Обратите внимание! Если лицо не успело подать заявление до 1 мая, то выплаты начислят с месяца подачи заявления.

Тоже самое правило касается пенсионеров и людей с инвалидностью. Если успеть подать заявление до 1 мая 2026 года, то помощь будет начисляться с 1 января 2026 года.

Пропустили срок? Подавайте заявление и получайте выплаты с месяца подачи,

– говорится в тексте.

Важный факт: если раньше доход превышал установленный лимит, то теперь можно повторно подать документы на пересмотр выплат. В текущем году предельный доход составляет 10 380 гривен на одного человека.

К тому же срок выплат для поддержки наиболее уязвимых категорий переселенцев увеличили с 24 до 30 месяцев.

Напомним! Сейчас сумма выплат остается неизменной. Совершеннолетние лица могут рассчитывать на 2 тысячи гривен, а несовершеннолетние и люди с инвалидностью – на 3 тысячи гривен.

Также в Украине предусмотрена помощь для детей. Она введена в 2026 году, но на нее могут рассчитывать и те лица, которые родили детей в 2025 году.

Помощь по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 000 гривен ежемесячно. Ее могут получить как родители детей, рожденных в 2026 году, так и те, что стали родителями в 2025 году.

Однако при условии, что по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился один год. Об этом сообщил Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Помощь назначается по обращению – со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами или выплаты пособия по беременности и родам до достижения ребенком годовалого возраста.

Стоит еще добавить, что права на эту выплату не имеют приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели и представители учреждений, которые выполняют функции опекунов или попечителей.

Обратите внимание! В случае назначения такой помощи по уходу за ребенком с инвалидностью ее размер возрастает до 10,5 тысяч гривен.

Что еще известно о социальных выплатах в Украине?

Кабмин уже установил размеры выплат к важному празднику – Дню Независимости. Об этом говорится в Постановлении от 13 мая. Как известно, некоторые украинцы смогут получить помощь, которая предоставляется один раз в год. Сумма составляет от 450 до 3 100 гривен – в зависимости от категории.

Также в текущем году увеличили пособие на погребение – впервые за много лет. Размер поддержки ранее составлял 4 100 гривен. В 2026 году сумму увеличили до 8 500 гривен. Но не все так просто: эти средства предусмотрены именно на погребение застрахованного лица или человека, который находился на его иждивении. В отношении других категорий лиц предусмотрены несколько иные условия оказания поддержки.

Кроме того, некоторые украинцы не получили выплату в размере 1 500 гривен от правительства. Но начальница главного управления ПФУ в Винницкой области Елены Корчак заверила: деньги должны поступить до 25 мая – вместе с пенсией или другой социальной выплатой. Однако отдельно обращаться в Пенсионный фонд для оформления помощи не нужно.