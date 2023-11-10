Выход на пенсию и размер выплат: что нужно знать украинским пенсионерам

Обычно украинцы могут выйти на заслуженный отдых после 60 лет, впрочем, есть категории, которые могут это сделать раньше. Что касается размера пенсий, то в 2024 году он может измениться. Следовательно, граждан будет ждать индексация, как и в 2023 году.

Сколько получают пенсионеры в Украине

По статистике в Украине наибольший процент пенсионеров получает пенсию в размере до 3 тысяч гривен.

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Минимальная пенсионная выплата в 2023 году для работающих пенсионеров составила 2093 гривны, а для тех, кто не работает – 2520 гривен.

По проекту бюджета на 2024 год размер пенсий в Украине вырастет. Это произойдет для некоторых категорий граждан. Речь идет о:

тех, кто получает минимальную и максимальную пенсию,

для тех, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем,

тех, чьи пенсии индексируются по плану.

Кстати, прожиточный минимум, к которому привязано большинство социальных выплат, с 2 093 гривен вырастет до 2 920 гривен. Соответственно, минимальная пенсия достигнет уровня в 2 361 гривну в 2024 году.

Статистика выплат

В 2023 году только 0,6% человек имели пенсионные выплаты до 2 тысяч гривен. В то же время 23,2% – до 10 тысяч гривен. Наибольшее количество человек получает пенсии в размере от 2 до 3 тысяч гривен.

0,6% имеют выплаты до 2 тысяч гривен.

10,4% – более 10 тысяч гривен.

15% – от 4 тысяч до 5 тысяч гривен.

21,3% – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен.

23,2% – от 5 тысяч до 10 тысяч гривен.

29,5% – от 2 тысяч до 3 тысяч гривен.

Выход на пенсию

После наступления 60 лет при достижении 30 лет страхового стажа украинцы могут выйти на пенсию по возрасту. Впрочем, ежегодно страховой стаж увеличивается, поэтому к 2028 году он достигнет 35 лет.

Не все после 60 лет могут получить пенсию по возрасту, если нет стажа в 30 лет. Это можно сделать в 63 и 65 лет соответственно.

Если до 65 лет пенсионеру не удается достичь минимального страхового стажа, а это 15 лет, человек получает не пенсию по возрасту, а социальную помощь от государства.

Получить пенсию можно досрочно, но в случае, если вы относитесь к определенной категории граждан, а именно: