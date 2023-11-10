Скільки отримують пенсіонери в Україні

За статистикою в Україні найбільше найбільший відсоток пенсіонерів отримує пенсію у розмірі до 3 тисяч гривень.

Читайте також З солідарної прямуємо до накопичувальної: які пенсійні системи існують в Україні

Зверніть увагу! Мінімальна пенсійна виплата у 2023 році для працюючих пенсіонерів становила 2 093 гривні, а для тих, хто не працює – 2 520 гривень.

За проєктом бюджету на 2024 рік розмір пенсій в Україні зросте. Це відбудеться для деяких категорій громадян. Йдеться про:

тих, хто отримує мінімальну та максимальну пенсію,

для тих, хто отримує мінімальну пенсію у 65 років з повним страховим стажем,

ті, чиї пенсії індексуються за планом.

До речі, прожитковий мінімум, до якого прив'язано більшість соціальних виплат, з 2 093 гривень зросте до 2 920 гривень. Відповідно мінімальна пенсія сягне рівня у 2 361 гривню у 2024 році.

Статистика виплат

У 2023 році лише 0,6% осіб мали пенсійні виплати до 2 тисяч гривень. Водночас 23,2% – до 10 тисяч гривень. Найбільша кількість осіб отримує пенсії у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень.

0,6% осіб мають виплати до 2 тисяч гривень.

10,4% – понад 10 тисяч гривень.

15% – від 4 тисяч до 5 тисяч гривень.

21,3% – від 3 тисяч до 4 тисяч гривень.

23,2% – від 5 тисяч до 10 тисяч гривень.

29,5% – від 2 тисяч до 3 тисяч гривень.

Вихід на пенсію

Після настання 60 років при досягненні 30 років страхового стажу українці можуть вийти на пенсію за віком. Втім щороку страховий стаж збільшується, тому до 2028 року він сягне 35 років.

Не усі після 60 років можуть отримати пенсію за віком, якщо немає стажу у 30 років. Це можна зробити у 63 та 65 років відповідно.

Важливо! Якщо до 65 років пенсіонеру не вдається досягнути мінімального страхового стажу, а це 15 років, то людина отримує не пенсію за віком, а соціальну допомогу від держави.

Отримати пенсію можна достроково, але у випадку, якщо ви належите до певної категорії громадян, а саме: