Сколько получают пенсионеры в Украине
По статистике в Украине наибольший процент пенсионеров получает пенсию в размере до 3 тысяч гривен.
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По проекту бюджета на 2024 год размер пенсий в Украине вырастет. Это произойдет для некоторых категорий граждан. Речь идет о:
- тех, кто получает минимальную и максимальную пенсию,
- для тех, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем,
- тех, чьи пенсии индексируются по плану.
Кстати, прожиточный минимум, к которому привязано большинство социальных выплат, с 2 093 гривен вырастет до 2 920 гривен. Соответственно, минимальная пенсия достигнет уровня в 2 361 гривну в 2024 году.
Статистика выплат
В 2023 году только 0,6% человек имели пенсионные выплаты до 2 тысяч гривен. В то же время 23,2% – до 10 тысяч гривен. Наибольшее количество человек получает пенсии в размере от 2 до 3 тысяч гривен.
- 0,6% имеют выплаты до 2 тысяч гривен.
- 10,4% – более 10 тысяч гривен.
- 15% – от 4 тысяч до 5 тысяч гривен.
- 21,3% – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен.
- 23,2% – от 5 тысяч до 10 тысяч гривен.
- 29,5% – от 2 тысяч до 3 тысяч гривен.
Выход на пенсию
После наступления 60 лет при достижении 30 лет страхового стажа украинцы могут выйти на пенсию по возрасту. Впрочем, ежегодно страховой стаж увеличивается, поэтому к 2028 году он достигнет 35 лет.
Не все после 60 лет могут получить пенсию по возрасту, если нет стажа в 30 лет. Это можно сделать в 63 и 65 лет соответственно.
Получить пенсию можно досрочно, но в случае, если вы относитесь к определенной категории граждан, а именно:
- Лица с особым состоянием здоровья: мужчины – 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа; женщины – 40 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
- Инвалиды по зрению I группы: мужчины – 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа; женщины – 40 лет, страховой стаж – 10 лет.
- Матери, которые родили 5 или более детей, воспитали их до 6-летнего возраста, а также матери инвалидов с детства, которые воспитали их до 6-летнего возраста: матери – 50 лет, не менее 15 лет страхового стажа; отцы – 55 лет, не менее 20 лет страхового стажа.
- Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: мужчины – 55 лет при страховом стаже 25 лет; женщины – 50 лет, страховой стаж – 20 лет.
- Ранее выйти на пенсию могут и участвовавшие в боевых действиях военнослужащие, обеспечивавшие национальную безопасность и оборону и имеющие статус участника боевых действий (УБД).