Тариф на электроэнергию вырос: будут ли действовать двухзонные счетчики
Источник:Mind
Электроэнергия для бытовых потребителей выросла летом. Сэкономить на свете удастся, если в доме есть двухзонный или трехзонный счетчик. В ночной период суток по таким счетчикам тариф существенно меньше.
Что будет с двухзонными счетчиками после 1 июня
Как рассказал заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников, после повышения тариф на электроэнергию с 1 июня разделение цены электроэнергии для населения по зонам суток сохранится.
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Поэтому те потребители, которые оборудовали квартиру или дом прибором с зонным учетом в ночной период будет платить меньше за киловатт света, чем в соответствии с действующим тарифом.
Какой может быть платежка за свет по ночному тарифуПо действующему тарифу на свет семья, которая потребляет ежемесячно от 250 до 300 киловатт, будет платить от 1 080 гривен до почти 1 300 гривен. В то же время половина из этих киловатт будет приходиться на ночной тариф по двухзонному счетчику, то платежка может обойтись в разы меньше – где-то от 810 гривен до 972 гривен.
Сколько можно платить за свет в ночной период
Тарифы по двухзонному счетчику начисляются в зависимости от времени суток:
- За объем потребленной электроэнергии в дневной период (с 7:00 до 23:00) тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час,
- За потребленные киловатт-часы в ночной период (с 23:00 до 7:00) придется платить только половину стоимости – 2,16 гривны за киловатт-час.
Богдан Серебренников добавляет, что для еще большей эффективности следует переходить на трехзонный тариф. Он более адекватно будет отражать динамику электропотребления в течение суток.
Тарифы для трехзонных счетчиков:
- с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 – коэффициент составляет 1,5, цена – 6,48 гривны за киловатт,
- с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1, цена – 4,32 гривны за киловатт,
- с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4, цена – 1,73 гривны за киловатт.