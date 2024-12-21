"Нафтогаз" сделал важное заявление для владельцев газовых плит: о чем нужно знать

"Нафтогаз" призвал потребителей заботиться о своей безопасности. Чтобы обезопасить себя от аварий граждане могут установить специальное устройство.

Что могут сделать потребители, чтобы не допустить аварию

Владельцам газовых плит стоит установить специальный сигнализатор, контролирующий качество воздуха, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Читайте также Льготы на коммуналку в 2025 году: кто из украинцев может получить помощь от государства

На что может реагировать такой датчик:

утечка метана;

утечка пропана/бутана;

утечка окиси углерода (чрезмерная концентрация угарного газа).

Кроме утечки, датчик может иметь и другой функционал. Речь идет о:

аварийном отключении подачи газа;

измерении концентрации некоторых веществ в воздухе (предупреждение об их чрезмерном количестве).

Какие виды сигнализаторов доступны сейчас:

переносные (работают благодаря аккумулятору или батарейкам);

стационарные (питаются от сети и монтируются в стену или потолок).

Напомним! Тариф на газ для бытовых потребителей с 1 января 2025 года не изменится. В частности в "Нафтогазе" он и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр.