15 гривен за кубометр газа: неужели украинцев ждет новое повышение
7 августа 2024, 14:07Читати новину українською
Источник:NV.ua
Сейчас большинство украинцев обслуживает "Нафтогаз". Компания выступила поставщиком последней надежды.
Изменится ли стоимость газа
Тариф на газ для потребителей в "Нафтогазе" составляет сейчас 7,96 гривны за кубометр. Он будет оставаться неизменным до мая 2025 года.
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Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что эта цена не соответствует действительности. По его словам, она вдвое меньше чем реальная и эту разницу компенсируют сами потребители.
Все государственные сервисы стоят денег. Их оплачивает государственный бюджет, то есть мы с вами. Эта разница в тарифах сокращает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире.