Весомых изменений не будет: как на пенсии повлияет новая индексация

Несмотря на достаточно сложную ситуацию, украинское правительство утвердило проведение новой индексации в 2025 году. Однако, увеличение выплат пенсионеров не будет таки весомым как ожидалось.

На сколько вырастут пенсии в 2025 году

Пенсии украинцев в 2025 году будут расти. Однако, это увеличение позволит лишь покрыть инфляционное влияние, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Михаила Цимбалюка в эфире телемарафона.

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То есть, индексация позволит частично компенсировать потери, которые почувствовали украинцы из-за роста потребительских цен.

К тому же весомой проблемой правительство считает размер минимальных пенсий сейчас. По словам Цимбалюка, чиновники уже обсуждают возможные меры, которые могут быть внедрены для поддержки пенсионеров, получающих наименьшие выплаты.

Михаил Цимбалюк Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Пока конечного решения не принято, но правительство по настоянию народных депутатов, Офиса Президента найдет решение проблем защиты этих категорий гражданю

Обратите внимание! То, на сколько будут проиндексированы выплаты пока неизвестно, поскольку провести подсчеты без некоторых данных невозможно.