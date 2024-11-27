На скільки зростуть пенсії у 2025 році

Пенсії українців у 2025 році будуть зростати. Проте, це збільшення дозволить лише покрити інфляційний вплив, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Цимбалюка у ефірі телемарафону.

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Тобто, індексація дозволить частково компенсувати втрати, які відчули українці через зростання споживчих цін.

До того ж вагомою проблемою уряд вважає розмір мінімальних пенсій зараз. За словами Цимбалюка, урядовці уже обговорюють можливі заходи, які можуть бути впроваджені для підтримки пенсіонерів, що отримують найменші виплати.

Михайло Цимбалюк Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Поки кінцевого рішення не схвалено, але уряд за наполяганням народних депутатів, Офісу Президента знайде вирішення проблем захисту цих категорій громадян.

Зверніть увагу! Те, на скільки будуть проіндексовані виплати поки невідомо, оскільки провести підрахунки без деяких даних неможливо.