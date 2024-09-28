Состоится ли индексация пенсий в 2025 году
28 сентября 2024, 14:03Читати новину українською
Источник:Денис Шмыгаль
В следующем году пенсии украинцев могут вырасти, благодаря индексации. В то же время минимальные выплаты правительство зафиксировало на 2025 –2027 год.
Ждать ли украинцам индексацию
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что первоочередной статьей расходов в бюджете на 2025 год будет оборонный сектор. Вторым приоритетом станет социальная защита населения, соответственно, пересмотр размера соцвыплат состоится.
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Второй приоритет – это финансирование защищенных статей бюджета. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается.
Как уточнил Шмыгаль, на соцзащиту было выделено 400 миллиардов гривен. Также важными расходами из госбюджета будет:
- отрасль здравоохранения – 211 миллиардов гривен;
- образовательный сектор – 170 миллиардов гривен.
Обратите внимание! То, на сколько вырастут выплаты неизвестно. Показатель индексации смогут рассчитать тогда, когда будет известна статистика за 2024 год.