Чи чекати українцям на індексацію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що першочерговою статтею видатків у бюджеті на 2025 рік буде оборонний сектор. Другим пріоритетом стане соціальний захист населення, відповідно, перегляд розміру соцвиплат відбудеться.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Другий пріоритет – це фінансування захищених статей бюджету. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує.

Як уточнив Шмигаль, на соцзахист було виділено 400 мільярдів гривень. Також важливими видатками з держбюджету буде:

галузь охорони здоровʼя – 211 мільярдів гривень;

освітній сектор – 170 мільярдів гривень.

Зверніть увагу! Те, на скільки зростуть виплати невідомо. Показник індексації зможуть розрахувати тоді, коли буде відома статистика за 2024 рік.