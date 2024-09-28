Ждать ли украинцам индексацию

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что первоочередной статьей расходов в бюджете на 2025 год будет оборонный сектор. Вторым приоритетом станет социальная защита населения, соответственно, пересмотр размера соцвыплат состоится.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Второй приоритет – это финансирование защищенных статей бюджета. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается.

Как уточнил Шмыгаль, на соцзащиту было выделено 400 миллиардов гривен. Также важными расходами из госбюджета будет:

отрасль здравоохранения – 211 миллиардов гривен;

образовательный сектор – 170 миллиардов гривен.

Обратите внимание! То, на сколько вырастут выплаты неизвестно. Показатель индексации смогут рассчитать тогда, когда будет известна статистика за 2024 год.