Будет ли индексация денежного обеспечения в ВСУ в 2025 году
- Зарплата военнослужащих ВСУ включает должностной оклад, надбавки, вознаграждения и подлежит индексации согласно закону.
- Индексация зарплат проводится, если индекс потребительских цен превышает 103%, и рассчитывается на основе официально опубликованных данных Госстата.
Военнослужащие ВСУ получают денежное обеспечение, которое зависит от места службы и выполняемых задач. Это обеспечение включает должностной оклад, надбавки и вознаграждения, а также подлежит индексации.
Особенности денежного обеспечения военных
Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие пользуются всеми правами и свободами, закрепленными в Конституции Украины, передает 24 Канал.
Читайте также Сколько денег Украине нужно для выплаты зарплат и пенсий
Поскольку служба связана с выполнением обязанностей по защите страны, военные Вооруженных Сил Украины имеют право на законные льготы, гарантии и денежные компенсации.
Статья 9 этого закона определяет, что денежное обеспечение военнослужащего состоит из:
- должностного оклада и оклада по воинскому званию;
- ежемесячных доплат, надбавок, постоянных вознаграждений и премий;
- единовременных выплат и дополнительных видов обеспечения.
Размер денежного обеспечения зависит от:
- должности военнослужащего;
- воинского звания;
- срока службы;
- условий военной службы;
- квалификации;
- ученой степени и ученого звания.
Также денежное обеспечение военнослужащих подлежит индексации согласно закону.
Правила индексации зарплат в Украине
Повышение зарплат, связанное с индексацией, должно происходить с первого числа месяца, следующего после официального обнародования индекса потребительских цен. В 2025 году индексация проводится, если индекс потребительских цен превышает порог индексации, установленный на уровне 103%.
Государственная служба статистики вычисляет индекс потребительских цен не позднее 10 числа месяца, следующего после отчетного. Этот индекс публикуется в официальных изданиях, после чего финансовые отделы осуществляют вычисление зарплат, в частности денежного обеспечения военных.
Обратите внимание! Сумма индексации зарплаты определяется путем умножения дохода, подлежащего индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, деленную на 100%.