Будет ли индексация денежного обеспечения в ВСУ в 2025 году

Военнослужащие ВСУ получают денежное обеспечение, которое зависит от места службы и выполняемых задач. Это обеспечение включает должностной оклад, надбавки и вознаграждения, а также подлежит индексации.

Особенности денежного обеспечения военных

Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие пользуются всеми правами и свободами, закрепленными в Конституции Украины, передает 24 Канал.

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Поскольку служба связана с выполнением обязанностей по защите страны, военные Вооруженных Сил Украины имеют право на законные льготы, гарантии и денежные компенсации.

Статья 9 этого закона определяет, что денежное обеспечение военнослужащего состоит из:

должностного оклада и оклада по воинскому званию;

ежемесячных доплат, надбавок, постоянных вознаграждений и премий;

единовременных выплат и дополнительных видов обеспечения.

Размер денежного обеспечения зависит от:

должности военнослужащего;

воинского звания;

срока службы;

условий военной службы;

квалификации;

ученой степени и ученого звания.

Также денежное обеспечение военнослужащих подлежит индексации согласно закону.

Правила индексации зарплат в Украине

Повышение зарплат, связанное с индексацией, должно происходить с первого числа месяца, следующего после официального обнародования индекса потребительских цен. В 2025 году индексация проводится, если индекс потребительских цен превышает порог индексации, установленный на уровне 103%.

Государственная служба статистики вычисляет индекс потребительских цен не позднее 10 числа месяца, следующего после отчетного. Этот индекс публикуется в официальных изданиях, после чего финансовые отделы осуществляют вычисление зарплат, в частности денежного обеспечения военных.

Обратите внимание! Сумма индексации зарплаты определяется путем умножения дохода, подлежащего индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, деленную на 100%.