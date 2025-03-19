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19 марта, 18:33
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Будет ли индексация денежного обеспечения в ВСУ в 2025 году

Дарья Подвышенная
Основні тези
  • Зарплата военнослужащих ВСУ включает должностной оклад, надбавки, вознаграждения и подлежит индексации согласно закону.
  • Индексация зарплат проводится, если индекс потребительских цен превышает 103%, и рассчитывается на основе официально опубликованных данных Госстата.

Военнослужащие ВСУ получают денежное обеспечение, которое зависит от места службы и выполняемых задач. Это обеспечение включает должностной оклад, надбавки и вознаграждения, а также подлежит индексации.

Особенности денежного обеспечения военных

Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие пользуются всеми правами и свободами, закрепленными в Конституции Украины, передает 24 Канал.

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Поскольку служба связана с выполнением обязанностей по защите страны, военные Вооруженных Сил Украины имеют право на законные льготы, гарантии и денежные компенсации.

Статья 9 этого закона определяет, что денежное обеспечение военнослужащего состоит из:

  • должностного оклада и оклада по воинскому званию;
  • ежемесячных доплат, надбавок, постоянных вознаграждений и премий;
  • единовременных выплат и дополнительных видов обеспечения.

Размер денежного обеспечения зависит от:

  • должности военнослужащего;
  • воинского звания;
  • срока службы;
  • условий военной службы;
  • квалификации;
  • ученой степени и ученого звания.

Также денежное обеспечение военнослужащих подлежит индексации согласно закону.

Правила индексации зарплат в Украине

Повышение зарплат, связанное с индексацией, должно происходить с первого числа месяца, следующего после официального обнародования индекса потребительских цен. В 2025 году индексация проводится, если индекс потребительских цен превышает порог индексации, установленный на уровне 103%.

Государственная служба статистики вычисляет индекс потребительских цен не позднее 10 числа месяца, следующего после отчетного. Этот индекс публикуется в официальных изданиях, после чего финансовые отделы осуществляют вычисление зарплат, в частности денежного обеспечения военных.

Обратите внимание! Сумма индексации зарплаты определяется путем умножения дохода, подлежащего индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, деленную на 100%.