Кто в 2025 году будет иметь самые высокие пенсии

В Украине установлен размер максимальной пенсии, которую может получать человек. В этом году этот показатель не рос.

Какой будет максимальная пенсия в 2025 году

Максимальная пенсия не будет меняться как минимум до 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.

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Обратите внимание! Сейчас максимальная пенсионная выплата составляет 23 610 гривен

Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" установлено, что максимальная пенсия не может быть более 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (сейчас – 2 361 гривна). Эта выплата включает в себя основной размер пенсии, все надбавки и доплаты.

Заметьте! Исключением из перечня дополнительных выплат, добавляемых к пенсии при установлении максимальной пенсии является надбавка отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Согласно действующему законодательству максимальная пенсия будет предоставляться: