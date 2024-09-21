Как получать высокую пенсию в Украине

Чтобы обеспечить себе достойную пенсию в Украине, важно учитывать несколько ключевых факторов. Прежде всего, необходимо официально трудоустроиться, поскольку от размера вашей заработной платы и уплаченных страховых взносов будет зависеть будущая пенсия.

Как получить высокую пенсию

В Украине конечная пенсионная выплата зависит от нескольких важных факторов: продолжительности страхового стажа, размера официальной зарплаты и пенсионных взносов, передают в ПФУ. В частности, сейчас средняя зарплата по Украине составляет 13 547 гривен.

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Чтобы обеспечить себе достойную пенсию, стоит учесть несколько ключевых аспектов:

Официальную зарплату. Пенсия рассчитывается на основе официальной заработной платы, с которой уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Поэтому важно получать зарплату официально. Чем выше доход, тем больше вы платите взносов, а это увеличивает шансы на более высокую пенсию.

Пенсия рассчитывается на основе официальной заработной платы, с которой уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Поэтому важно получать зарплату официально. Чем выше доход, тем больше вы платите взносов, а это увеличивает шансы на более высокую пенсию. Страховой стаж. Для получения пенсии по возрасту нужен определенный страховой стаж. По состоянию на 2024 год, для выхода на пенсию в 60 лет надо получить не менее 21 года стажа. При этом, длинный стаж также может повысить размер пенсионных выплат.

Для получения пенсии по возрасту нужен определенный страховой стаж. По состоянию на 2024 год, для выхода на пенсию в 60 лет надо получить не менее 21 года стажа. При этом, длинный стаж также может повысить размер пенсионных выплат. Добровольные накопления. Кроме обязательных взносов, можно делать добровольные накопления через ПФУ. Это может обеспечить дополнительный финансовый резерв на старость.

Интересно! Максимальная пенсия в Украине составляет более 23 тысяч гривен Для получения максимальной пенсии необходимо иметь 35 лет стажа и ежемесячный доход в размере 67 457 гривен.