Не живете дома, а счета за мусор приходят: как их отменить

Многие украинцы продолжают ежемесячно получать счета за мусор, даже если уже давно не живут в своих квартирах. Однако законодательство позволяет исключить некоторые расходы из счета.

Кто может не платить за вывоз мусора

Если человек не проживает в своей квартире более 30 календарных дней, то он может не платить за сбор и вывоз мусора, о чем говорится в Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Чтобы коммунальные службы прекратили начисление, потребителю необходимо:

официально подтвердить свое отсутствие; подать заявление.

Обратите внимание! Заявление следует подать в коммунальное предприятие, ОСМД или управляющую компанию, обязательно сохранив копию с отметкой о приеме.

Подтвердить факт непроживания можно несколькими способами. Самый простой – оформить акт фактического непроживания, который должны подписать трое соседей и заверить председатель ОСМД или представитель ЖКС.

Также подойдут такие документы:

Справка внутренне перемещенного лица: официальное подтверждение эвакуации в другой регион.

Выписка из реестра территориальной общины: подтверждает смену места регистрации или проживания.

Служебные справки: документы с места работы, учебы, прохождения лечения или военной службы в другой местности.

Если человек не появляется дома более шести месяцев, то льготный статус необходимо подтверждать повторно. Для этого закон отводит ровно один месяц после истечения полугодового срока.

Что делать украинцам в случае выезда за границу

Распространенная проблема – отказ коммунальщиков производить перерасчет из-за отсутствия физического штампа в заграничном паспорте. Однако согласно закону сотрудники Госпогранслужбы вовсе не обязаны ставить печати, ведь вся информация автоматически фиксируется в цифровой базе.

Чтобы не платить за вывоз мусора, подойдет официальная справка от ГПСУ: электронный запрос подается бесплатно через официальный сайт ведомства, а ответ поступает в течение 30 дней.

Также это могут быть иностранные документы: решения правительств о предоставлении временной защиты, договор аренды жилья, справка с консульского учета, от иностранного работодателя или учебного заведения.

Билеты на транспорт: сохраненные именные авиа-, железнодорожные и автобусные билеты вместе с посадочными талонами прямо фиксируют маршрут и даты поездок.

Что делать в случае необоснованного отказа коммунальных служб

Если коммунальное предприятие игнорирует предоставленные документы и продолжает начислять задолженность, то необходимо требовать исключительно письменный отказ с четким обоснованием каждой причины – отсутствия конкретной справки или несоответствия сроков.

Напомним, что украинцы также могут меньше платить за отопление. Для этого его следует правильно настроить. Однако стоит учесть тип отопления жилья.