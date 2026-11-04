Не живете дома, а счета за мусор приходят: как их отменить
Многие украинцы продолжают ежемесячно получать счета за мусор, даже если уже давно не живут в своих квартирах. Однако законодательство позволяет исключить некоторые расходы из счета.
Кто может не платить за вывоз мусора
Если человек не проживает в своей квартире более 30 календарных дней, то он может не платить за сбор и вывоз мусора, о чем говорится в Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах".
Чтобы коммунальные службы прекратили начисление, потребителю необходимо:
- официально подтвердить свое отсутствие;
- подать заявление.
Обратите внимание! Заявление следует подать в коммунальное предприятие, ОСМД или управляющую компанию, обязательно сохранив копию с отметкой о приеме.
Подтвердить факт непроживания можно несколькими способами. Самый простой – оформить акт фактического непроживания, который должны подписать трое соседей и заверить председатель ОСМД или представитель ЖКС.
Также подойдут такие документы:
- Справка внутренне перемещенного лица: официальное подтверждение эвакуации в другой регион.
- Выписка из реестра территориальной общины: подтверждает смену места регистрации или проживания.
- Служебные справки: документы с места работы, учебы, прохождения лечения или военной службы в другой местности.
Если человек не появляется дома более шести месяцев, то льготный статус необходимо подтверждать повторно. Для этого закон отводит ровно один месяц после истечения полугодового срока.
Что делать украинцам в случае выезда за границу
Распространенная проблема – отказ коммунальщиков производить перерасчет из-за отсутствия физического штампа в заграничном паспорте. Однако согласно закону сотрудники Госпогранслужбы вовсе не обязаны ставить печати, ведь вся информация автоматически фиксируется в цифровой базе.
Чтобы не платить за вывоз мусора, подойдет официальная справка от ГПСУ: электронный запрос подается бесплатно через официальный сайт ведомства, а ответ поступает в течение 30 дней.
- Также это могут быть иностранные документы: решения правительств о предоставлении временной защиты, договор аренды жилья, справка с консульского учета, от иностранного работодателя или учебного заведения.
- Билеты на транспорт: сохраненные именные авиа-, железнодорожные и автобусные билеты вместе с посадочными талонами прямо фиксируют маршрут и даты поездок.
Что делать в случае необоснованного отказа коммунальных служб
Если коммунальное предприятие игнорирует предоставленные документы и продолжает начислять задолженность, то необходимо требовать исключительно письменный отказ с четким обоснованием каждой причины – отсутствия конкретной справки или несоответствия сроков.
Напомним, что украинцы также могут меньше платить за отопление. Для этого его следует правильно настроить. Однако стоит учесть тип отопления жилья.