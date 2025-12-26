Популярный криптокошелек Trust Wallet взломали: похищено 7 миллионов долларов
- Хакеры взломали криптокошелек Trust Wallet, похитив 7 миллионов долларов.
- Компания покроет убытки пользователям, а проблема касается только расширения версии 2.68 для браузера.
Хакеры взломали популярный криптокошелек Trust Wallet. Пользователи начали жаловаться на снятие средств со своих счетов после обновления расширения для браузера Chrome.
Что известно о взломе Trust Wallet?
Инцидент компания подтвердила в сообщении Х от пятницы, 26 декабря. По предварительным данным, убытки составляют 7 миллионов долларов.
Смотрите также Трамп богатеет на крипте: новая валюта принесла его семье рекордные доходы
В компании обнаружили проблему безопасности, которая касается только браузерного расширения версии Trust Wallet Browser Extension 2.68. Пользователям посоветовали выключить его и обновить до версии 2.69.
Инцидент не коснулся пользователей, которые используют мобильные устройства и все другие версии расширения для браузеров.
Мы понимаем, насколько это важно, и наша команда активно работает над решением этой проблемы,
– говорится в заявлении.
Кроме того, ситуацию прокомментировал основатель Binance и владелец Trust Wallet Чанпен Чжао. Бизнесмен извинился за неудобства и добавил, что средства пользователей в безопасности.
Компания покроет нанесенные хакерами убытки – 7 миллионов долларов.
Напомним, атака произошла на фоне роста количества резонансных взломов и фишинг-кампаний. По оценке Chainalysis, с января по начало декабря общая сумма похищенных криптовалют – более 3,41 миллиарда долларов, что превышает прошлогодний показатель в 3,38 миллиарда долларов.
Что известно о владельце Trust Wallet?
Основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао ранее судили за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Из-за этого в 2023 году он ушел с должности CEO.
В октябре 2025 года стало известно, что Дональд Трамп помиловал бизнесмена вместе с несколькими криптопредпринимателями.
Кроме того, Чанпена Чжао обвиняют в содействии осуществлению миллионных платежей ХАМАС после нападения на Израиль.