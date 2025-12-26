Що відомо про злам Trust Wallet?

Інцидент компанія підтвердила в дописі Х від п'ятниці, 26 грудня. За попередніми даними, збитки становлять 7 мільйонів доларів.

У компанії виявили безпекову проблему, яка стосується лише браузерного розширення версії Trust Wallet Browser Extension 2.68. Користувачам порадили вимкнути його та оновити до версії 2.69.

Інцидент не торкнувся користувачів, які використовують мобільні пристрої та всі інші версії розширення для браузерів.

Ми розуміємо, наскільки це важливо, і наша команда активно працює над розв'язанням цієї проблеми,

– йдеться в заяві.

Окрім того, ситуацію прокоментував засновник Binance та власник Trust Wallet Чанпен Чжао. Бізнесмен перепросив за незручності та додав, що кошти користувачів у безпеці.

Компанія покриє завдані хакерами збитки – 7 мільйонів доларів.

Нагадаємо, атака сталася на фоні зростання кількості резонансних зломів і фішинг-кампаній. За оцінкою Chainalysis, з січня по початок грудня загальна сума викрадених криптовалют – понад 3,41 мільярда доларів, що перевищує торішній показник у 3,38 мільярда доларів.

