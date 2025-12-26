Що відомо про злам Trust Wallet?
Інцидент компанія підтвердила в дописі Х від п'ятниці, 26 грудня. За попередніми даними, збитки становлять 7 мільйонів доларів.
У компанії виявили безпекову проблему, яка стосується лише браузерного розширення версії Trust Wallet Browser Extension 2.68. Користувачам порадили вимкнути його та оновити до версії 2.69.
Інцидент не торкнувся користувачів, які використовують мобільні пристрої та всі інші версії розширення для браузерів.
Ми розуміємо, наскільки це важливо, і наша команда активно працює над розв'язанням цієї проблеми,
– йдеться в заяві.
Окрім того, ситуацію прокоментував засновник Binance та власник Trust Wallet Чанпен Чжао. Бізнесмен перепросив за незручності та додав, що кошти користувачів у безпеці.
Компанія покриє завдані хакерами збитки – 7 мільйонів доларів.
Нагадаємо, атака сталася на фоні зростання кількості резонансних зломів і фішинг-кампаній. За оцінкою Chainalysis, з січня по початок грудня загальна сума викрадених криптовалют – понад 3,41 мільярда доларів, що перевищує торішній показник у 3,38 мільярда доларів.
Що відомо про власника Trust Wallet?
Засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао раніше судили за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Через це у 2023 році він пішов із посади CEO.
У жовтні 2025 року стало відомо, що Дональд Трамп помилував бізнесмена разом зі ще кількома криптопідприємцями.
Окрім того, Чанпена Чжао звинувачують у сприянні здійсненню мільйонних платежів ХАМАС після нападу на Ізраїль.