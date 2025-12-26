Что известно о взломе Trust Wallet?
Инцидент компания подтвердила в сообщении Х от пятницы, 26 декабря. По предварительным данным, убытки составляют 7 миллионов долларов.
В компании обнаружили проблему безопасности, которая касается только браузерного расширения версии Trust Wallet Browser Extension 2.68. Пользователям посоветовали выключить его и обновить до версии 2.69.
Инцидент не коснулся пользователей, которые используют мобильные устройства и все другие версии расширения для браузеров.
Мы понимаем, насколько это важно, и наша команда активно работает над решением этой проблемы,
– говорится в заявлении.
Кроме того, ситуацию прокомментировал основатель Binance и владелец Trust Wallet Чанпен Чжао. Бизнесмен извинился за неудобства и добавил, что средства пользователей в безопасности.
Компания покроет нанесенные хакерами убытки – 7 миллионов долларов.
Напомним, атака произошла на фоне роста количества резонансных взломов и фишинг-кампаний. По оценке Chainalysis, с января по начало декабря общая сумма похищенных криптовалют – более 3,41 миллиарда долларов, что превышает прошлогодний показатель в 3,38 миллиарда долларов.
Что известно о владельце Trust Wallet?
Основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао ранее судили за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Из-за этого в 2023 году он ушел с должности CEO.
В октябре 2025 года стало известно, что Дональд Трамп помиловал бизнесмена вместе с несколькими криптопредпринимателями.
Кроме того, Чанпена Чжао обвиняют в содействии осуществлению миллионных платежей ХАМАС после нападения на Израиль.