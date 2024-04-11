Будут ли снова отключения света: россияне разрушили одну из крупнейших ТЭС в Украине

Страна-агрессор продолжает массово атаковать объекты критической инфраструктуры Украины. Сегодня, 11 апреля, целью врага стала Трипольская ТЭС, которая была полностью уничтожена. Руководство теплоэлектростанции говорит о масштабных разрушениях, ведь ТЭС была самой мощной в Киевской области и одной из крупнейших в Украине.

В Украине уже несколько разрушенных ТЭС

По состоянию на 11 апреля в результате массированной ракетной атаки россиян была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Об этом сообщили на странице ПАО "Центрэнерго", назвав это "черным днем" для предприятия.

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Андрей Гота Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Масштабы разрушений – ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден – мы с ним справимся.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в ночь на 11 апреля страна-агрессор запустила по Украине более 40 ракет и около 40 ударных дронов по критической инфраструктуре. Впрочем, только часть из них удалось сбить.

Владимир Зеленский Президент Украины Российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской.

Возможно ли отключение света

Трипольская ТЭС является одной из самых мощных электростанций в Киевской области. Предприятие поставляло электроэнергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Также, в марте было полностью уничтожено Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

Во время разговора с 24 Каналом директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что несмотря на то, что местоположение Трипольской ТЭС в Киевской области, но это не означает, что она питает только Киевскую область.

Мария Цатурян Директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Трипольская ТЭС является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, поэтому она выдавала свою мощность в общую энергосистему страны и обеспечивала энергопитание не только Киевщины, а всего центрального региона.

По словам Цатурян, диспетчерский центр "Укрэнерго" не вводил никаких аварийных ограничений электроснабжения для потребителей во всех регионах Украины, кроме Харьковщины, где ситуация самая сложная. Кроме того, на вечерние часы суток, а именно с 19 по 22, когда потребление в стране возрастет, ожидать отключений также не стоит.

В "Укрэнерго" просят потребителей более экономно потреблять электроэнергию:

Не включать все приборы одновременно,

Выключать свет, где это возможно,

Стирку переносить на ночные часы и тому подобное.

Энергосистема восстанавливается, но дополнительная нагрузка на нее не способствует быстрой работе ремонтных бригад как наших, так и на электростанциях. На вечер есть незначительный дефицит электроэнергии, но я думаю, что мы его сбалансируем, найдем мощности для покрытия и этот вечер пройдем,

– добавила собеседница.

Эксперт по энергетике Андрей Закревский для 24 Канала заметил, что после сегодняшней атаки на Трипольскую ТЭС, которая полностью уничтожена, в Украине уже закончились теплоэлектростанции, которые можно разбомбить.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор консультационного центра "Ньюфолк" Теперь нам надо все создавать с нуля. Впрочем, мы можем повторить ошибки, которые мы делали в течение двух лет. Я имею в виду обновлять старую энергетическую систему. А можем все же заняться тем, чтобы строить децентрализованную тепло и энергоэффективную генерацию.

Среди идей Закревского по этому поводу есть такие:

Все трансформаторные энергетические узлы, которые есть у атомных станций, нужно перевести на более низкий вольтаж, а также поставить там защиту от российских атак.

Речь идет и о защите над объектами газораспределительной системы и некоторыми объектами добычи.

Все остальное надо делать небольшими газоэлектрическими станциями. В условиях нулевого транзита освобождаются промышленные площадки, где и можно это все ставить.

Интересно, что Закревский добавляет, что со светом у нас все-таки могут быть проблемы, ведь в Украине мало пересечений электроэнергии на восток и на юг страны.

У нас будут проблемы с пересечениями через Днепр и через Киев. Поэтому надо делать пересечения дополнительные как внутри страны, так из-за рубежа. Сейчас мы экспортируем электроэнергию, но поверьте мне, осенью мы будем ее импортировать,

– говорит эксперт.

Среди наиболее негативных последствий после недавних атак россиян, это то, что до начала нового отопительного сезона нужно решить все эти проблемы в энергосистеме.