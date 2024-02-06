Очень легко потерять: за что украинцев могут лишить субсидии
Источник:Минсоцполитики
Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКУ. При этом, иногда субсидию могут прекратить начислять по ряду причин.
Когда субсидию могут отменить
В частности речь идет о случаях, когда заявитель сменил место жительства или умер. Также субсидия может отменяться:
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- при обнаружении дополнительных доходов;
- при больших расходах, указывающих на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии;
- при наличии долгов за ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен.
Однако, если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, что стало причиной несвоевременного внесения платежа, то долг не будет начисляться. В таком случае отмененную субсидию можно восстановить.
Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.Обратите внимание! Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее восстановления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или же помощь вернут, если это произошло случайно.
Как оформить субсидию: перечень документов
Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дія.
Для оформления субсидии нужны следующие документы:
- удостоверение личности;
- декларация о доходах;
- заявление.
- справка о статусе ВПЛ (при необходимости);
- договор аренды (при необходимости).
Как рассчитать размер субсидии самостоятельно
Сейчас обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи. Таким образом:
- вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и таким образом определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц;
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.