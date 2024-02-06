Очень легко потерять: за что украинцев могут лишить субсидии

6 февраля 2024, 08:00
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Источник:

Минсоцполитики

Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКУ. При этом, иногда субсидию могут прекратить начислять по ряду причин.

Когда субсидию могут отменить

В частности речь идет о случаях, когда заявитель сменил место жительства или умер. Также субсидия может отменяться:

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  • при обнаружении дополнительных доходов;
  • при больших расходах, указывающих на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии;
  • при наличии долгов за ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен.

Однако, если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, что стало причиной несвоевременного внесения платежа, то долг не будет начисляться. В таком случае отмененную субсидию можно восстановить.

Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

Обратите внимание! Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее восстановления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или же помощь вернут, если это произошло случайно.

Как оформить субсидию: перечень документов

Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дія.

Для оформления субсидии нужны следующие документы:

  • удостоверение личности;
  • декларация о доходах;
  • заявление.
  • справка о статусе ВПЛ (при необходимости);
  • договор аренды (при необходимости).
Обратите внимание! Если арендаторы оформляют субсидию, время предоставления этой помощи может корректироваться, в соответствии со сроком договора аренды.

Как рассчитать размер субсидии самостоятельно

Сейчас обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи. Таким образом:

  • вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
  • среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и таким образом определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц;
  • полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Важно! Прожиточный минимум в 2024 году: на детей до 6 лет – 2 563 гривны; на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен; трудоспособные лица – 3 028 гривен; лица, утратившие трудоспособность – 2 361 гривна.
Автор: Катерина Добровольська