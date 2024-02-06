Очень легко потерять: за что украинцев могут лишить субсидии

Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКУ. При этом, иногда субсидию могут прекратить начислять по ряду причин.

Когда субсидию могут отменить

В частности речь идет о случаях, когда заявитель сменил место жительства или умер. Также субсидия может отменяться:

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при обнаружении дополнительных доходов;

при больших расходах, указывающих на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии;

при наличии долгов за ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен.

Однако, если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, что стало причиной несвоевременного внесения платежа, то долг не будет начисляться. В таком случае отмененную субсидию можно восстановить.

Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

Как оформить субсидию: перечень документов

Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее восстановления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или же помощь вернут, если это произошло случайно.

Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дія.

Для оформления субсидии нужны следующие документы:

удостоверение личности;

декларация о доходах;

заявление.

справка о статусе ВПЛ (при необходимости);

договор аренды (при необходимости).

Как рассчитать размер субсидии самостоятельно

Если арендаторы оформляют субсидию, время предоставления этой помощи может корректироваться, в соответствии со сроком договора аренды.

Сейчас обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи. Таким образом:

вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и таким образом определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц;

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Прожиточный минимум в 2024 году: на детей до 6 лет – 2 563 гривны; на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен; трудоспособные лица – 3 028 гривен; лица, утратившие трудоспособность – 2 361 гривна.