Не потратят ни одной гривны: за что могут не платить пенсионеры в Украине

Многие услуги для украинских пенсионеров являются бесплатными. Согласно действующему законодательству, пожилые люди могут облегчить себе жизнь с помощью подобных льгот.

За что могут не платить пенсионеры

Например, некоторые пенсионеры могут не платить тарифы по коммунальным услугам, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление "Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".

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То есть пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, и проживающие в сельской местности, а до выхода на пенсию работали по конкретной специальности (учитель, библиотекарь, учитель, работник культуры и т.д.) могут не платить за:

за жилищно-коммунальные услуги:

газ;

твердое топливо.

Более того, пенсионеры могут не платить проезд во многих видах транспорта. Однако не тогда, когда идет речь о метро или такси.

Не все так просто и с маршрутками, ведь в каждом месте льготы по данному виду транспорта определяет местная власть.

К тому же украинские пенсионеры могут получить первичную и вторичную юридическую помощь абсолютно бесплатно. Однако только если их пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен для людей с инвалидностью.

Важно! Кроме того, лиц пенсионного возраста освободили от уплаты земельного налога. Но только если участок соответствует определенным нормам.