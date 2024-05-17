Ценопад в банках и на черном рынке: на сколько подешевел доллар

Доллар за последние сутки показал спад в банках, а также на черном рынке. Цена в среднем опустилась на 9 копеек. Евро же в банках против прошлых суток не изменилось, но на черном рынке цена опустилась.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (-10 копеек против 16 мая), а продажа – 39,93 гривны (-7 копеек).

Читайте также Будет ли свет зимой: эксперт рассказал что для этого нужно

Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,70 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43,35 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,81 гривны (-9 копеек), а продажа – 39,90 гривны (-10 копеек).

(-9 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают за 43,15 гривны (-9 копеек), а продают за 43,34 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 16 мая, обменники покупают доллар в среднем за 39,47 гривны (-16 копеек), а продают – за 40,12 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают – за (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,05 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,50 гривны (+4 копейки).

Сколько будет стоить доллар

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что глобальных изменений на валютном рынке не стоит ожидать на следующей неделе. Все потому, что Украина имеет значительные резервы – 43 миллиарда долларов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка "Бюджет" на дальнейшие валютную либерализацию в части отмены ряда ограничений для бизнеса для осуществления платежей в валюте составляет 5,5 миллиардов долларов, то есть в случае возможного существенного роста спроса на валюту НБУ готов потратить значительные средства без ущерба для рынка.

Объемы получаемой макрофинансовой поддержки почти полностью удовлетворяют потребности Украины на 2024 год.

Лесовой прогнозирует, что основные показатели валютного рынка будут такими:

коридоры валютных колебаний : межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро, наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро;

: межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро, наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро; текущие курсовые колебания: межбанк: до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки: до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты: до 0,5 гривен.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.