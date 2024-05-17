Ценопад в банках и на черном рынке: на сколько подешевел доллар
17 мая 2024, 10:00Читати новину українською
Доллар за последние сутки показал спад в банках, а также на черном рынке. Цена в среднем опустилась на 9 копеек. Евро же в банках против прошлых суток не изменилось, но на черном рынке цена опустилась.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 17 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (-10 копеек против 16 мая), а продажа – 39,93 гривны (-7 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,70 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43,35 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,81 гривны (-9 копеек), а продажа – 39,90 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают за 43,15 гривны (-9 копеек), а продают за 43,34 гривны (-9 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на 16 мая, обменники покупают доллар в среднем за 39,47 гривны (-16 копеек), а продают – за 40,12 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,05 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,50 гривны (+4 копейки).
Сколько будет стоить доллар
В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что глобальных изменений на валютном рынке не стоит ожидать на следующей неделе. Все потому, что Украина имеет значительные резервы – 43 миллиарда долларов.
"Бюджет" на дальнейшие валютную либерализацию в части отмены ряда ограничений для бизнеса для осуществления платежей в валюте составляет 5,5 миллиардов долларов, то есть в случае возможного существенного роста спроса на валюту НБУ готов потратить значительные средства без ущерба для рынка.
Лесовой прогнозирует, что основные показатели валютного рынка будут такими:
- коридоры валютных колебаний: межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро, наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро;
- текущие курсовые колебания: межбанк: до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки: до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты: до 0,5 гривен.