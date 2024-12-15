Сколько евро нужно потратить, чтобы получить 1000 долларов в декабре

Курс доллара к евро остается стабильным. Несмотря на определенные колебания значительных изменений не происходит.

Какой сейчас курс доллара к евро

Средний курс в украинских банках сейчас составляет – 1,038 долларов за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Читайте также НБУ ожидает поступления более 8 миллиардов долларов международной помощи до конца 2024 года

Обратите внимание! Представленные данные, это информация по состоянию на 13 декабря 2024 года.

При этом, средний курс в обменниках зафиксирован на уровне – 1,051 долларов за евро. При конвертировании евро в доллары через платежные системы, это значение таково:

курс Visa – 1,046 долларов за евро;

курс Mastercard – 1,046 долларов за евро.

13 декабря на межбанке курс был установлен на уровне 1,046 долларов за евро

Обратите внимание! По состоянию на 13 декабря, НБУ зафиксировал такое значение курса – 1,049 долларов за евро.

Какую сумму придется потратить на покупку 1000 долларов