Сколько будут стоить 300 долларов в 2025 году

На 2025 год прогнозируют средний курс доллара на уровне 45 гривен, но фактический курс может превысить эту отметку. Это означает, что нынешняя стоимость валюты может вырасти более чем на 3,5 гривны.

Сколько будут стоить 300 долларов

Ранее экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу отметил, что до конца этого года доллар, вероятно, может вырасти до 42,5 гривны, а до конца следующего года его курс может повыситься еще больше.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть начинать мы будем где-то с 42 гривен, а заканчивать – на уровне 47,5 гривны.

А вот банкир Тарас Лесовой считает, что рост курса доллара может быть медленным и напоминать ситуацию 2024 года, с периодами стабильности и небольшой девальвации гривны.

Итак, в 2025 году средний курс доллара может вырасти с текущих 41,5 гривны до 47,5 гривны.

Это означает, что с курсом в 47,5 гривен, 300 долларов в 2025 году могут стоить гривен 14 250 гривен. Даже если доллар останется на отметке 42 гривны, 300 долларов будут стоить 12 600 гривен.