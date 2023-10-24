Венгрия без средств ЕС: в Европарламенте выступили против разблокирования миллиардов евро

Вчера четыре депутата Европарламента представили совместный анализ реформ судопроизводства и верховенства права в Венгрии. По их мнению, действий страны недостаточно для разблокирования средств из фондов ЕС.

В Европарламенте предлагают не разблокировать средства для Венгрии

Такой анализ реформ Венгрии поддержали четыре группы Европарламента:

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Европейская народная партия;

социал-демократы;

либералы из Renew Europe;

"Зеленые".

В документе говорится, что Венгрия ввела лишь одну реформу из четырех необходимых – о невозможности властей обжаловать решения Конституционного суда. Поэтому депутаты призвали Европарламент разблокировать средства только после избрания членов Национального судейского совета.

Мы делаем вывод, что не только эти реформы не недостаточны, даже если будут полностью внедрены, но и что нужно больше времени для оценки их влияния и успешного внедрения,

– говорится в отчете.

Венгрия будет импортировать больше российского газа

В декабре 2022 года ЕС заморозил 22 миллиарда евро из фондов объединения, выделенных Венгрии. Так получилось, потому что Брюссель обвинил страну в несоблюдении правил защиты прав человека и верховенства права.

На минувшей неделе на встрече в Пекине Виктор Орбан и Владимир Путин договорились об увеличении объемов поставка газа в Венгрию. Это поможет России компенсировать свои финансовые потери из-за ограничения рынка, вызванного повреждением газопровода Nord Stream.

Также венгерский премьер-министр заявил, что страна никогда не хотела противостоять России и всегда пыталась поддерживать двусторонние контакты.

И у нас есть договоренность, что в ближайшую зиму мы будем поставлять дополнительные объемы на постоянной основе… Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на рынок Китая. Причем, мы это делаем уже несколько лет. В этом году, я думаю, (дополнительный объем) будет 600 миллионов кубометров газа,

– сказал председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

В ответ на такие действия Венгрии местный посол США заявил, что решение Орбана продлить встречу вызвало "тревогу". В то время как премьер-министр Эстонии сказал, что изображения, на которых они с Путиным пожимают руки, "очень неприятны".

Дополнительные поставки газа в Венгрию в этом году составили 1,3 млрд кубометров.