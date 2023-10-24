У Європарламенті пропонують не розблоковувати кошти для Угорщини

Такий аналіз реформ Угорщини підтримали чотири групи Європарламенту:

Читайте також Аби тільки поїхали додому: Швейцарія заплатить українцям, щоб ті покинули країну

Європейська народна партія;

соціал-демократи;

ліберали з Renew Europe;

"Зелені".

У документі йдеться, що Угорщина запровадила лише одну реформу з чотирьох необхідних – про неможливість влади оскаржити ухвали Конституційного суду. Тож депутати закликали Європарламент розблокувати кошти лише після обрання членів національної суддівської ради.

Ми робимо висновок, що не лише ці реформи не є недостатніми, навіть якщо будуть повністю впровадженні, а й що потрібно більше часу для оцінки їхнього впливу й успішного впровадження,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо! У грудні 2022 року ЄС заморозив 22 мільярди євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Так сталося, тому що Брюссель звинуватив країну в недотриманні правил захисту прав людини й верховенства права.

Угорщина імпортуватиме більше російського газу

Минулого тижня на зустрічі у Пекіні Віктор Орбан та Володимир Путін домовилися про збільшення обсягів постачання газу до Угорщини. Це допоможе Росії компенсувати свої фінансові втрати через обмеження ринку, спричинене пошкодженням газопроводу "Nord Stream".

Також угорський прем'єр-міністр заявив, що країна ніколи не хотіла протистояти Росії і завжди намагалася підтримувати двосторонні контакти.

І у нас є домовленість, що найближчої зими ми постачатимемо додаткові обсяги на постійній основі… Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на ринок Китаю. Причому ми це робимо вже кілька років. Цього року, я думаю, (додатковий обсяг) буде 600 мільйонів кубометрів газу,

– сказав голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

У відповідь на такі дії Угорщини місцевий посол США заявив, що рішення Орбана продовжити зустріч викликало "тривогу". Тоді як прем'єр-міністр Естонії сказав, що зображення, на яких вони з Путіним потискають руки, "дуже неприємні".

Зверніть увагу! Додаткові поставки газу в Угорщину цього року склали 1,3 мільярда кубометрів.