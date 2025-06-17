Не все так просто: стало известно зачем на самом деле Израиль атакует газовые месторождения Ирана

Израиль стремится к смене режима в Иране. Чтобы достичь этой цели, израильская армия активно атакует иранскую инфраструктуру. В частности, газовые месторождения Ирана.

Для чего Израилю атаковать иранскую инфраструктуру

В субботу Израиль ударил по газовому месторождению Южный Парс, сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

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Обратите внимание! Южный Парс – крупнейшее в мире месторождение природного газа.

Если Израиль решит атаковать энергетическую инфраструктуру, отключения электроэнергии по всей стране могут стать более частыми и масштабными и, в конце концов, подорвут доверие населения к своим лидерам,

– говорит эксперт по Ближнему Востоку Филиппо Дионидж.

Основные причины атак Израилем газовых месторождений Ирана:

попытки замедлить или прекратить ядерную программу Ирана;

поразить военную логистику Ирана;

"ударить" по иранскому военному руководству.

Если вы посмотрите на удары, которые нанес Израиль, то увидите, что они пытались нанести удар по заводам, которые поставляют топливо иранским военным – тех, что связаны с их ракетными программами, например, или заправляют танкеры,

– говорит Клайв Джонс, профессор региональной безопасности в Школе управления и международных отношений Даремского университета.

Обратите внимание! The Times of Israel сообщает, что санкции и технические ограничения повлияли на то, что почти весь добытый в Южном Парсе газ использовался именно для внутренних нужд Ирана. Для понимания, в целом на иранской территории в 2023 году добыча составила – 266,25 миллиарда кубометров. Внутреннее потребление, при этом – 255,5 миллиарда кубометров.