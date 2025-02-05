Сибига заявил, что Украина может побудить США увеличить гарантии безопасности для Европы

Украина имеет большие газовые хранилища. МИД предложил США хранить свое топливо там. Благодаря этому, будет усиливаться энергетическая безопасность Европы.

Чем для Украины выгодно хранение американского газа

Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемм Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что закачки американского газа в украинские хранилища будет достаточно "для отыгрывания роли гаранта энергетической безопасности в Европе", сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины У нас круг общих интересов, взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. Например, огромный потенциал есть в том, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, в закупке LNG-газа в США.

Сибига также отметил, что американский бизнес может получить дополнительные возможности через участие в восстановлении Украины.

Это будет один из самых масштабных проектов этого столетия и, соответственно, одни из самых масштабных возможностей для наших союзников. Также безусловно замороженные активы, здесь тоже есть поле заинтересованности для их использования, в том числе для закупки оружия для нужд Украины,

– подчеркнул Сибига.

Обратите внимание! Сибига говорит, что заинтересованность США в украинских редкоземельных металлах находится в плоскости интересов Украины. В частности, потому, что крупный американский бизнес будет инвестировать в развитие месторождений.