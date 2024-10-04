Украинская налоговая сможет получать информацию о счетах украинцев за рубежом
Источник:Минфин
Украина провела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Процедура осуществлялась в формате по стандарту Common Reporting Standard (CRS).
Какие данные теперь получит налоговая
Украина продолжает работать над тем, чтобы сделать финансовые операции более прозрачными. Благодаря проведенному обмену, удастся достичь определенных результатов в борьбе с уклонением от уплаты налогов, сообщает Минфин.
Читайте также На эксгумацию жертв Волынской трагедии: Кабмин просят выделить 1 миллион гривен
В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций – партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины,
– говорится в сообщении Минфина
Какие данные стали предметом обмена:
- имя владельцев счетов;
- адрес владельцев счетов;
- дата и место рождения владельцев счетов;
- налоговое резидентство;
- налоговый номер;
- данные о финучреждении.
Также была передана следующая информация о счетах:
- остаток по состоянию на конец отчетного периода;
- общая сумма дивидендов, в частности процентов, или других видов дохода.
Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а следовательно экономической стабильности и развития страны,
– сообщает Минфин.
Обратите внимание! Ориентировочно 110 юрисдикций были участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, по состоянию на 1 января этого года.