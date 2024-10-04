Украинская налоговая сможет получать информацию о счетах украинцев за рубежом

Украина провела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Процедура осуществлялась в формате по стандарту Common Reporting Standard (CRS).

Какие данные теперь получит налоговая

Украина продолжает работать над тем, чтобы сделать финансовые операции более прозрачными. Благодаря проведенному обмену, удастся достичь определенных результатов в борьбе с уклонением от уплаты налогов, сообщает Минфин.

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В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций – партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины,

– говорится в сообщении Минфина

Какие данные стали предметом обмена:

имя владельцев счетов;

адрес владельцев счетов;

дата и место рождения владельцев счетов;

налоговое резидентство;

налоговый номер;

данные о финучреждении.

Также была передана следующая информация о счетах:

остаток по состоянию на конец отчетного периода;

общая сумма дивидендов, в частности процентов, или других видов дохода.

Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а следовательно экономической стабильности и развития страны,

– сообщает Минфин.

Обратите внимание! Ориентировочно 110 юрисдикций были участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, по состоянию на 1 января этого года.