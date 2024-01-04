Расчет пенсии: почему не засчитывается часть стажа

4 января 2024, 12:04
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Источник:

ПФУ

При расчете пенсии важным фактором является количество стажа. Именно этот показатель оказывает влияние не только на время выхода на заслуженный отдых, но и на сумму пенсионных выплат.

Почему пенсионер может потерять стаж

Стаж засчитывается, если работодатель уплатил единый страховой взнос за время работы гражданина. В случае когда, средства не были внесены, при расчете пенсии, этот период не учитывается.

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В ПФУ выделили основные причины почему может быть утеряна часть стажа:

  • страховые взносы по ошибке зачислены на другой счет;
  • произошел технический сбой;
  • работодатель не уплатил ЕСВ полностью или частично;
  • предприятие, где приобретал стаж гражданин, признано банкротом и при этом были списаны все долги;
  • организация, где работало лицо, имеет долги перед ПФУ из-за неуплаты страховых взносов.

Как проверить количество стажа

Чтобы узнать, имеете ли вы достаточное количество стажа, необходимо обратиться в ПФУ. Для этого можно посетить ближайшее отделение Пенсионного фонда. Или же совершить проверку онлайн:

Если пенсионер хочет иметь увеличенный стаж, он может его приобрести. Для расчета платежа необходимо учесть размер минимальной зарплаты и спецкоэффициент. Как самостоятельно вычислить эту сумму, узнайте здесь.
Автор: Анастасія Зорик