Расчет пенсии: почему не засчитывается часть стажа
4 января 2024, 12:04Читати новину українською
Источник:ПФУ
При расчете пенсии важным фактором является количество стажа. Именно этот показатель оказывает влияние не только на время выхода на заслуженный отдых, но и на сумму пенсионных выплат.
Почему пенсионер может потерять стаж
Стаж засчитывается, если работодатель уплатил единый страховой взнос за время работы гражданина. В случае когда, средства не были внесены, при расчете пенсии, этот период не учитывается.
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В ПФУ выделили основные причины почему может быть утеряна часть стажа:
- страховые взносы по ошибке зачислены на другой счет;
- произошел технический сбой;
- работодатель не уплатил ЕСВ полностью или частично;
- предприятие, где приобретал стаж гражданин, признано банкротом и при этом были списаны все долги;
- организация, где работало лицо, имеет долги перед ПФУ из-за неуплаты страховых взносов.
Как проверить количество стажа
Чтобы узнать, имеете ли вы достаточное количество стажа, необходимо обратиться в ПФУ. Для этого можно посетить ближайшее отделение Пенсионного фонда. Или же совершить проверку онлайн:
- в вебпортале;
- в приложении "Пенсионный фонд"