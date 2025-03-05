В Минэкономики объяснили задержку Нацкешбэка за декабрь и январь

Выплаты Национального кешбэка за декабрь и январь пока задержатся. Однако уже находятся в обработке.

В Минэкономики прокомментировали задержку Нацкешбэка

Вскоре они поступят в полном объеме, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики Украины.

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Понимаем, что многие украинцы ожидают выплату кешбэка, которая обычно приходит в 20-х числах месяца. Ведь для многих это финансовая поддержка,

– отметили в ведомстве.

В министерстве заверили, что выплаты состоятся вскоре в полном объеме, и 3,4 миллиона украинцев получат 714 миллиона гривен кешбэка за декабрь и январь.

В частности правительство выделило необходимые средства. Но операционные процессы требуют немного больше времени, чем ожидали в Минэкономики.

Важно! Точную дату зачисления средств сообщат на сайте программы.