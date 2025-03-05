У Мінекономіки прокоментували затримку Нацкешбеку
Незабаром вони надійдуть у повному обсязі, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки України.
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Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Адже для багатьох це фінансова підтримка,
— зазначили у відомстві.
У міністерстві запевнили, що виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі, і 3,4 мільйона українців отримають 714 мільйона гривень кешбеку за грудень і січень.
Зокрема уряд виділив необхідні кошти. Але операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж очікували у Мінекономіки.
Важливо! Точну дату зарахування коштів повідомлять на сайті програми.