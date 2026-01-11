Не все получили пенсию в январе: из-за чего выплаты задерживаются

Приостановление пенсии не означает потерю денег. Выплаты можно восстановить после идентификации, а накопленные задолженности за пропущенные месяцы Пенсионный фонд выплатит. Процедура зависит от того, ошибку допустил сам пенсионер или государство.

Почему пенсия не поступает на карточку?

Основной причиной задержки январских выплат является окончание срока подтверждения личности, который длился до 31 декабря 2025 года. Пенсионеры, которые не прошли эту процедуру вовремя, сталкиваются с временным приостановлением начислений, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Особенно это касается двух категорий: граждан, находящихся за рубежом более шести месяцев, и тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.

Важно! Этим лицам необходимо подтвердить свой статус через вебпортал Пенсионного фонда, видеосвязь или дипломатические учреждения Украины за рубежом.

Можно ли возобновить пенсионные выплаты?

Приостановление выплат не означает потерю накопленных средств. Законодательство предусматривает восстановление начислений сразу после прохождения идентификации, а все задолженности за пропущенные месяцы Пенсионный фонд выплачивает пенсионеру.

Процедура возврата зависит от того, или ошибку допустил сам получатель выплат, или государственное учреждение.

Справочно: Проверить состояние идентификации и дату последней проверки можно онлайн через сервис "Моя идентификация" на вебпортале или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Из-за чего могут не начислить пенсию?

Кроме отсутствия подтверждения личности, законодательство предусматривает другие основания для временного или постоянного прекращения выплат. Среди них:

предоставление недостоверных документов;

смена места жительства за границу;

отсутствие активности в течение шести месяцев, юридические изменения (смерть, признание безвестно отсутствующим) или изменения социального статуса.

Например! Это может быть трудоустройство на должность с правом на пенсию за выслугу лет или завершение обучения детей, которые получали помощь.

Таким образом, регулярное обновление данных и своевременное прохождение ежегодных проверок гарантирует стабильное получение пенсионных выплат в 2026 году.

