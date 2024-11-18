Почему украинцы жалуются на задержку соцвыплат

Некоторые украинцы жалуются на несвоевременность выплат в 2024 году. Однако все соцвыплаты финансируются из международной помощи.

Задержка соцвыплат

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что в этом году возможны задержки в соцвыплатах из-за приоритетности военных расходов, передает 24 Канал со ссылкой на Факты ICTV.

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Украина заверила, что имеет резервные фонды, которые гарантируют своевременное осуществление социальных выплат, предусмотренных в текущем бюджете. Однако важно отметить, что все социальные расходы в основном финансируются международными партнерами.

Соответственно счета оплачиваются по приоритетности. В частности, если во время социальных выплат в казначейство поступает счет от Министерства обороны, сначала оплачивается именно он, а потом остальные счета.

Напомним! Несмотря на это в министерстве всех заверили, что выплата средств состоится обязательно.

На данный момент нет оснований считать, что социальные выплаты будут прекращены,

– сказала Оксана Жолнович.

Если задержки слишком длинные, можно обратиться по телефону 1545, где специалисты помогут разобраться в ситуации.