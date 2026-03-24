ЗАЭС работает на 1 резервной линии: есть ли риски для энергосистемы

На оккупированной Запорожской АЭС работает только резервное питание. Станция потеряла связь с основной линией.

О том, сколько линий станции работает, говорится в сообщении РБК-Украина.

Смотрите также Россия поможет Вьетнаму построить первую АЭС в стране

Известно, что отключилась линия электропередачи "Днепровская", которая соединяет Запорожскую АЭС с Объединенной системой Украины.

Сейчас станция работает на одной резервной линии – "Ферросплавная-1" 330 киловольт.

В частности именно эту линию восстанавливали менее чем 3 недели назад.