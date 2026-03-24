24 марта, 15:59
ЗАЭС работает на 1 резервной линии: есть ли риски для энергосистемы
На оккупированной Запорожской АЭС работает только резервное питание. Станция потеряла связь с основной линией.
Какая ситуация на Запорожской АЭС?
О том, сколько линий станции работает, говорится в сообщении РБК-Украина.
Известно, что отключилась линия электропередачи "Днепровская", которая соединяет Запорожскую АЭС с Объединенной системой Украины.
Сейчас станция работает на одной резервной линии – "Ферросплавная-1" 330 киловольт.
В частности именно эту линию восстанавливали менее чем 3 недели назад.