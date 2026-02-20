Почему ЗАЭС без резервного питания?

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет Reuters.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, линия электропередачи "Ферросплавная-1" вышла из строя 10 февраля, вероятно, "в результате военной деятельности".

Поэтому, теперь крупнейшую атомную станцию Европы, которая имеет шесть ядерных реакторов, питает всего одна линия – "Днепровская".

Напомним, россияне захватили ЗАЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину и с тех пор держат контроль над ней.

Сейчас АЭС не производит электроэнергию. Однако ей необходимо постоянное питание, чтобы охлаждать ядерное топливо и предотвратить катастрофу.

При этом россияне мешают работе МАГАТЭ. По словам Гросси, наблюдатели агентства, которые постоянно находятся на ЗАЭС, пытались получить информацию о повреждениях. Однако их не допустили к распределительной подстанции, мотивируя это ограничениями по безопасности.

Заметьте! В прошлом году некоторое время обе линии электропередач на ЗАЭС не работали почти месяц. Тогда для обеспечения станции энергией пришлось полагаться на дизель-генераторы.

Какова ситуация по Запорожской АЭС?

Вопрос контроля над Запорожской АЭС остается одним из главных в переговорах между Украиной и Россией по завершению войны.

Ранее Киев предлагал, чтобы ЗАЭС эксплуатировалась Украиной и США совместно, однако Москва категорически отвергла это предложение как неприемлемое.

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби между США, Украиной и Россией 4 – 5 февраля вопрос Запорожской АЭС снова был на столе, сообщил президент Владимир Зеленский журналистам.

Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории,

– отметил Зеленский.

Однако прийти к согласию относительно дальнейшей судьбы станциям сторонам тогда так и не удалось.

Какие планы у россиян на ЗАЭС?