Почему ЗАЭС без резервного питания?
Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет Reuters.
- По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, линия электропередачи "Ферросплавная-1" вышла из строя 10 февраля, вероятно, "в результате военной деятельности".
- Поэтому, теперь крупнейшую атомную станцию Европы, которая имеет шесть ядерных реакторов, питает всего одна линия – "Днепровская".
Напомним, россияне захватили ЗАЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину и с тех пор держат контроль над ней.
Сейчас АЭС не производит электроэнергию. Однако ей необходимо постоянное питание, чтобы охлаждать ядерное топливо и предотвратить катастрофу.
При этом россияне мешают работе МАГАТЭ. По словам Гросси, наблюдатели агентства, которые постоянно находятся на ЗАЭС, пытались получить информацию о повреждениях. Однако их не допустили к распределительной подстанции, мотивируя это ограничениями по безопасности.
Заметьте! В прошлом году некоторое время обе линии электропередач на ЗАЭС не работали почти месяц. Тогда для обеспечения станции энергией пришлось полагаться на дизель-генераторы.
Какова ситуация по Запорожской АЭС?
Вопрос контроля над Запорожской АЭС остается одним из главных в переговорах между Украиной и Россией по завершению войны.
Ранее Киев предлагал, чтобы ЗАЭС эксплуатировалась Украиной и США совместно, однако Москва категорически отвергла это предложение как неприемлемое.
На трехсторонних переговорах в Абу-Даби между США, Украиной и Россией 4 – 5 февраля вопрос Запорожской АЭС снова был на столе, сообщил президент Владимир Зеленский журналистам.
Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории,
– отметил Зеленский.
Однако прийти к согласию относительно дальнейшей судьбы станциям сторонам тогда так и не удалось.
Какие планы у россиян на ЗАЭС?
Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Россия хочет присоединить ЗАЭС к своей сети. В частности, 3 февраля на ЗАЭС прибыл исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин. Во время визита оккупационная администрация обсуждала так называемые ключевые вопросы эксплуатации объекта и его безопасности.
Отдельный акцент российская сторона сделала на процедуре лицензирования. В Ростехнадзоре заявили, что планируют выдать лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 уже в марте 2026 года, что фактически является попыткой закрепить контроль над станцией в правовом поле России.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что оккупация Запорожская АЭС представляет серьезную угрозу для ядерной безопасности. А любые намерения России интегрировать станцию в собственную энергосистему являются незаконными и несут дополнительные риски для региона и всей Европы.