ЗАЭС на троих: почему Украина против разделения с россиянами и почему это может быть выгодно США

Энергетика Украины остается одной из ключевых тем на фоне войны, а вопрос Запорожской АЭС – в центре как внутренних дискуссий, так и международных переговоров. По словам Владимира Зеленского, Украина готова делиться электроэнергией с Запорожской АЭС с американцами, но не с россиянами.

Дело в том, что несмотря на различные сценарии развития событий, реальная ситуация вокруг станции значительно сложнее: речь идет не только о ее деоккупации, но и о техническом восстановлении, формате контроля и возможности возвращения электроэнергии в украинскую систему. Ведь за годы оккупации Россией АЭС переходила в режим блэкаута 15 раз, что может повлечь непоправимые последствия, в частности угрозу аварии.

24 Канал узнал, какие варианты действительно рассматриваются по ЗАЭС, что уже обсуждалось ранее и может ли Украина снова использовать потенциал атомной электростанции.

Что на самом деле будет с производством электроэнергии на ЗАЭС и как Украина может вернуть свою электроэнергию?

Энергетический эксперт Юрий Корольчук в разговоре с 24 Каналом объяснил, что с 2022 года переговоры между Украиной и Россией по ЗАЭС проводятся по сей день. Дискуссии продолжались и по восстановлению полноценной работы АЭС, и по продаже электроэнергии с россиянами совместно и прочее.

Читайте также Новые тарифы на электроэнергию: что изменится для украинцев с 1 мая

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий Переговоры по ЗАЭС с того периода проводились с перманентным успехом, с попыткой возобновить работу атомной станции, то есть чтобы объект отдавал электроэнергию в энергосистему на подконтрольную Украине территорию.

В то же время еще весной прошлого года Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Дональдом Трампом высказывал предложения о том, чтобы Украина и США совместно развивали атомные проекты, в частности разговор касался и Запорожской АЭС.

Напоминаем, что в марте 2025 года президент Зеленский во время онлайн-брифинга заявил, что во время телефонного разговора с президентом Трампом речь шла о возобновлении работы Запорожской АЭС.

Поэтому президент сказал, что деоккупации для станции недостаточно. Там должна быть соответствующая инфраструктура, водоснабжение, технический персонал.

Соответственно, еще до президентства Трампа, то есть до 2025 года, рассматривался вариант, что именно МАГАТЭ будет посредником между Украиной и Россией по ЗАЭС, объясняет Корольчук.

Ожидалось, что организация или через свой счет, или же через новую компанию заключит договор с Энергоатомом и Росатомом одновременно. Таким образом, Украина получала бы электроэнергию от ЗАЭС.

Когда же Трамп стал президентом, то МАГАТЭ как посредника в этой ситуации убрали. Вместо этого появился вариант, что посредником должна стать условно оффшорная компания, которая, скажем, зарегистрирована в ОАЭ. Что-то похожее когда-то было с белорусской электроэнергией, которую Украина покупала через оффшорную компанию, которая тоже была зарегистрирована в Эмиратах,

– добавляет Корольчук.

Несмотря на это, продолжаются дискуссии и относительно самой работы блоков ЗАЭС, ведь станция работает в критическом режиме, когда блоки остановлены. Как говорит Корольчук, есть возможность запустить их довольно оперативно, хотя мнения разнятся, ведь есть прогнозы, что это может длиться даже от 1 до 2 лет.

На самом деле это можно сделать и до полугода. Речь идет о подключении только 2-х блоков, которых должно хватить,

– отмечает эксперт.

Зато в интервью Newsmax Владимир Зеленский дал четко понять, что Украина не будет платить россиянам за собственную же электроэнергию. Но делиться ею с американцами страна не против.

Я на 100% уверен, что мы не сможем управлять станцией вместе с Россией. Я даже не говорю о правах или о законе и о том, что это украинская станция. Нет, просто с практической точки зрения. Невероятно, как мы можем управлять ею вместе с нашими врагами? Поэтому я считаю, что это ошибка,

– заявил президент Украины.

Почему разделение ЗАЭС между 3 сторонами невозможно?

Интересно, что заявления руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси свидетельствуют о том, что технически совместное использование АЭС Украиной и Россией возможно. Об этом он рассказал в комментарии ВВС News Украина.

Гипотетически, технически АЭС можно интегрировать с помощью различных средств, например, подстанции, в любую систему, но это будет зависеть от политического решения,

– объясняет он.

В то же время отдельные источники издания в украинском правительстве заявляли еще раньше, что производить 50% электроэнергии для Украины и 50% для России на ЗАЭС технически невозможно.

Зато эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная для 24 Канала рассказала, что совместная эксплуатации ЗАЭС Украиной, Россией и США является, вероятно, именно российской идеей, чтобы затягивать переговоры.

Во-первых, с точки зрения международного права, резолюции Генеральной ассамблеи ООН говорится о том, что ЗАЭС – это собственность Украины.

Ольга Кошарная, соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Есть и резолюции генеральных конференций МАГАТЭ о безотлагательной деоккупации Запорожской АЭС и передаче ее украинским компетентным органам.

Во-вторых, ни в одной конвенции о ядерной безопасности, депозитарием которого является МАГАТЭ, нет норм по совместной эксплуатации АЭС.

Конвенция четко фиксирует, что за безопасную эксплуатацию несет ответственность оператор АЭС – у нас это Энергоатом. А за государственный контроль и надзор отвечает национальный регуляционный орган. Даже Комиссия ядерного регулирования США, ее законодательство, не предусматривает каких-то совместных эксплуатаций и так далее,

– говорит госпожа Ольга.

Другой фактор, который должен беспокоить в вопросе АЭС, это то, что МАГАТЭ сейчас прибегает к гибридной легитимизации оккупации ЗАЭС в пользу России.

Недавно мой коллега проанализировал заявления МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Поэтому там исчезло слово "украинская ЗАЭС", что недопустимо. В частности непонятна и риторика главы МАГАТЭ, Рафаэля Гросси, который рассказывает о том, что организацию с Россией объединяют теплые партнерские отношения, основанные на дружбе,

– отмечает эксперт.

В анализе эксперта по вопросам атомной энергетики Георгия Балакана говорится о том, что в период с 6 по 19 марта 2026 года в официальных заявлениях МАГАТЭ произошло изменение риторики относительно статуса ЗАЭС. В частности исчезло упоминание о принадлежности объекта Украине.

Объясняется, что изменения произошли после 12 раунда консультаций Россия-МАГАТЭ от 14 марта. Это дает основания думать, что господин Гросси согласился на изменения относительно формулировок.

Почему американцы заинтересованы в ЗАЭС?

Дело в том, что ЗАЭС – это большой атомный объект, который является очень интересным. Впрочем, россиянам фактически с него нет выгоды, потому что нет потребителя. Поэтому им даже нет смысла запускать в работу 1 блок для оккупированных территорий.

Зато для Украины произведенная электроэнергия Запорожской АЭС является важной, ведь она и была рассчитана на нужды населения страны. Кроме того, когда Запорожская АЭС была в системе, Украина могла организовывать экспорт электроэнергии в соседние страны со стороны Хмельницкой АЭС или Ровенской АЭС.

Если интересы США шире, а именно, чтобы участвовать в реализации проектов в атомной генерации Украины, то вполне реально, что может быть создана официальная американская организация. Но это 50 на 50,

– резюмирует Корольчук.

Несмотря на это, переговоры между Украиной и США ведутся и по ГТС, в частности подземных газовых хранилищ. Речь идет о том, что США могут использовать украинские хранилища для того, чтобы поставлять LNG через Украину на рынок Европы.

Специальный посланник по вопросам энергетической интеграции Джошуа Вольц заявил, что сейчас США работают над запуском вертикального газового коридора, который позволит поставлять энергию с юга в украинскую энергосистему не только для внутреннего потребления, но и с учетом роли Украины в энергетической архитектуре Европы, передает слова "Интерфакс-Украина".

Кроме того, американская сторона также выразила убеждение, что в будущем Украина может стать одним из ключевых центров европейской энергетической инфраструктуры, в частности в сферах генерации и передачи энергии.

Насколько украинская атомная энергия может быть выгодной для международного рынка?

На сегодня в энергосистеме Украины могут возникать профицитные моменты с электроэнергией, но после последней зимы с этим все труднее.

Сейчас у нас есть профицит в основном из-за солнечной генерации. Но конечно, экспортирует Украина не эту электроэнергию, а ту, которая производится на атомных электростанциях. И если бы ЗАЭС вернулась под контроль Украины, или даже только 2 блока станции (это где-то 15 миллиардов киловатт), то 5 миллиардов киловатт мы бы могли экспортировать,

– подсчитал энергетический эксперт Корольчук.

Всего в лучшие времена Украина могла производить где-то до 150 миллиардов киловатт (сейчас это где-то 90 миллиардов киловатт). Соответственно, экспорт составлял где-то 10 миллиардов киловатт-часов, что было рекордным показателем. В другие периоды мы могли экспортировать от 3 до 5 миллиардов киловатт-часов.

Но Украина на сегодня импортирует электроэнергию. И даже возобновление работы ЗАЭС не отменит того, что импорт продолжится, просто в меньшем количестве.

Здесь возникает уже конкуренция со стороны ЕС, ведь для них выгодно поставлять Украине электроэнергию, то есть ее продавать. Но с другой стороны, он был заинтересован и получать электроэнергию из Украины еще до начала полномасштабной войны.

Например, ранее даже происходила реконструкция на Хмельницкой АЭС, в частности ЛЭП "Жешув-Хмельницкий", которая была построена еще в советские времена. Впоследствии все изменилось и объект не использовался как экспортная линия,

– напомнил Юрий Корольчук.

Ольга Кошарная говорит, что пока трудно говорить именно о развитии украинской атомной энергии. В частности недавно снова были заявления министра энергетики Шмыгаля о достройке 3 и 4 блоков на Хмельницкой АЭС.

Но на самом деле ситуация с этим довольно непрогнозируемая, ведь, во-первых, неизвестно, какие именно это будут реакторы. Сейчас известно, что болгары не продают нам реакторы.

Во-вторых, это коррупционный проект, над которым работал еще Герман Галущенко, бывший министр энергетики.

В общем достройка этих двух блоков на ХАЭС является бесперспективной. Кроме того, по проекту энергоблоков 5 и 6 на АЭС по технологии Westinghouse известно, по словам руководителя компании, что их строительство начнется только после завершения войны в стране,

– отмечает госпожа Ольга.

Единственный путь для Украины развивать ядерную энергетику – это привлечение частного капитала, в частности украинских и зарубежных компаний, на создание малых модульных реакторов.

Что такое малые модульные реакторы:

Сейчас наиболее продвинутый проект по этому есть от компании General Electrix-Hitaci – BWRX-300 (Boiling Water Reactor), то есть кипящий ядерный реактор, который строится в Канаде.

Особенность таких проектов в том, что компания производителя не масштабировала данные реакторы, а наоборот уменьшила их. К тому же это отработанная реакторная технология, надежная система безопасности (четвертое поколение) и тому подобное.

Дело в том, что у Энергоатома нет ресурсов строить большие блоки. А во время войны нам ни один инвестиционный банк не предоставит кредит на строительство. Кроме того, на это нужны десятилетия. Зато малые модульные реакторы строятся всего от 3 до 4 лет,

– отмечает Кошарная.

Насколько Украина зависима от атомной электроэнергии?

Ориентируясь на заявления министерства энергетики, с зимы в Украине удалось восстановить энергосистему всего до 4 гигаватт, говорит Ольга.

Еще осенью Украина заходила в зиму с мощностью в 18,5 гигаватта. За зиму мы потеряли 9 – 10 гигаватт из-за ударов России по инфраструктуре и генерирующим мощностям ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Уцелела только атомная генерация и небольшое количество теплоэнергоцентралей, кроме Киева,

– сообщает эксперт Кошарная.

Этой зимой две трети объема электроэнергии производили именно атомные электростанции. И вообще известно, что главным источником электроэнергии в Украине являются именно атомные электростанции, которые производят около 50 – 60% всей электроэнергии.

Справка: по состоянию на апрель 2026 года, в Украине действует 4 АЭС, но под контролем только 3 из них, среди которых Хмельницкая АЭС (2 энергоблока), Ровенская АЭС (4 энергоблока) и Южноукраинская АЭС (3 энергоблока). Запорожская АЭС имеет 6 энергоблоков и ее работа с 2022 года частично приостановлена из-за оккупации.