Каким будет тариф на электроэнергию с 1 мая?
О том, кто и сколько будет платить за свет, говорится на сайте регулятора.
23 апреля на заседании Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обновили предельные цены. С 1 мая 2026 года цена киловатта электроэнергии будет на уровне 17 гривен.
Важно, что такой тариф будет действовать для бизнеса й промышленности. Соответствующее решение будет обеспечивать стабильный импорт энергии в пиковые часы. С просьбой о принятии тарифа в комиссию обращались сами же представители рынка.
Обратите внимание! В течение 2026 года предельный показатель меняют уже второй раз. Первое обновление цен было в январе. Тогда максимальная стоимость была на уровне 16 гривен за киловатт.
Председатель НКРЭКУ объяснил, что сейчас важно обеспечивать стабильную работу рынка на фоне постоянных угроз со стороны России. Речь идет о атаках на энергосферу.
Приоритет – сбалансирования энергосистемы и минимизация отключений потребителей, в том числе за счет дополнительных инструментов балансировки, в частности импорта электроэнергии,
– отметил Юрий Власенко.
Также он добавил, что дополнительным фактором в повышении цен является ситуация на мировом рынке.
Какой тариф на свет для всех украинцев?
Что касается бытовых потребителей, как пишет РадиоТрек текущий тариф – 4,32 гривны за киловатт. Пока стоимость света остается неизменной.
Однако повышение тарифов для бизнеса все равно может отразиться на людях. Поскольку предприниматели будут платить больше за электроэнергию, то соответствующие расходы пересчитают в стоимость продуктов. Это своеобразная цепная реакция.
В то же время она может привести к тому, что летом 2026 года тарифы на свет пересмотрят и для бытовых потребителей. Ожидаемая цена – 5,3 гривны за киловатт. По предварительному прогнозу тариф могут повысить на 20 – 25%.
Ранее в эфире День.LIVE энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказывал, что в течение следующих 4 лет цены на электроэнергию могут вырасти до 8,5 гривны/киловатт.
Есть условие растянуть это на 4 года и поднимать тариф в зависимости от платежной политики определенных предприятий в коридоре 20% в год, что в денежном эквиваленте примерно равно гривне в год,
– отметил Игнатьев.
Основная причина, по словам эксперта, давление от международных кредиторов, которые предоставляют Украине деньги. Но долги нужно возвращать.
Что еще нужно знать о тарифах в 2026 году?
Тарифы на воду в Украине разные в зависимости от региона и местного водоканала. В то же время премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что во время войны люди не должны чувствовать дополнительное тарифное давление, чтобы повышать стоимость коммунальных услуг не планируют.
В то же время основной задачей государства остается поиск эффективного решения для равновесия между потребностями потребителей и поставщиков услуг.
Что касается тарифов на газ, украинцы получают ресурс по 7,96 гривны/кубометр. Известно, что Нафтогаз не меняет цены для бытовых клиентов. Хотя решение о моратории на повышение стоимости газа действует до 30 апреля 2026 года. Свириденко комментировала ситуацию аналогично, как и с тарифами на все коммунальные услуги. Правительство будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в непростой период.