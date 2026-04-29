Каким будет тариф на электроэнергию с 1 мая?

О том, кто и сколько будет платить за свет, говорится на сайте регулятора.

23 апреля на заседании Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обновили предельные цены. С 1 мая 2026 года цена киловатта электроэнергии будет на уровне 17 гривен.

Важно, что такой тариф будет действовать для бизнеса й промышленности. Соответствующее решение будет обеспечивать стабильный импорт энергии в пиковые часы. С просьбой о принятии тарифа в комиссию обращались сами же представители рынка.

Обратите внимание! В течение 2026 года предельный показатель меняют уже второй раз. Первое обновление цен было в январе. Тогда максимальная стоимость была на уровне 16 гривен за киловатт.

Председатель НКРЭКУ объяснил, что сейчас важно обеспечивать стабильную работу рынка на фоне постоянных угроз со стороны России. Речь идет о атаках на энергосферу.

Приоритет – сбалансирования энергосистемы и минимизация отключений потребителей, в том числе за счет дополнительных инструментов балансировки, в частности импорта электроэнергии,

– отметил Юрий Власенко.

Также он добавил, что дополнительным фактором в повышении цен является ситуация на мировом рынке.

Какой тариф на свет для всех украинцев?

Что касается бытовых потребителей, как пишет РадиоТрек текущий тариф – 4,32 гривны за киловатт. Пока стоимость света остается неизменной.

Однако повышение тарифов для бизнеса все равно может отразиться на людях. Поскольку предприниматели будут платить больше за электроэнергию, то соответствующие расходы пересчитают в стоимость продуктов. Это своеобразная цепная реакция.

В то же время она может привести к тому, что летом 2026 года тарифы на свет пересмотрят и для бытовых потребителей. Ожидаемая цена – 5,3 гривны за киловатт. По предварительному прогнозу тариф могут повысить на 20 – 25%.

Ранее в эфире День.LIVE энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказывал, что в течение следующих 4 лет цены на электроэнергию могут вырасти до 8,5 гривны/киловатт.

Есть условие растянуть это на 4 года и поднимать тариф в зависимости от платежной политики определенных предприятий в коридоре 20% в год, что в денежном эквиваленте примерно равно гривне в год,

– отметил Игнатьев.

Основная причина, по словам эксперта, давление от международных кредиторов, которые предоставляют Украине деньги. Но долги нужно возвращать.

Что еще нужно знать о тарифах в 2026 году?

Тарифы на воду в Украине разные в зависимости от региона и местного водоканала. В то же время премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что во время войны люди не должны чувствовать дополнительное тарифное давление, чтобы повышать стоимость коммунальных услуг не планируют.

В то же время основной задачей государства остается поиск эффективного решения для равновесия между потребностями потребителей и поставщиков услуг.

Что касается тарифов на газ, украинцы получают ресурс по 7,96 гривны/кубометр. Известно, что Нафтогаз не меняет цены для бытовых клиентов. Хотя решение о моратории на повышение стоимости газа действует до 30 апреля 2026 года. Свириденко комментировала ситуацию аналогично, как и с тарифами на все коммунальные услуги. Правительство будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в непростой период.