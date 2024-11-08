Шмыгаль рассказал, подпишет ли Зеленский резонансный закон о дровах

10 октября ВРУ приняла законопроект №9665. Этот закон предусматривает несение ответственности за хранение дров без документов. Сейчас его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Кого "посадят" за дрова

Зеленский заявил, что он не подпишет принятый ВРУ закон. Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал президента, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также Транзит газа через Украину уже почти не влияет на цены в Европе

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет.

Шмыгаль отметил, что государство наоборот должно помогать украинцам, стремящимся подготовиться к зиме. В частности, речь идет о реализации государственной программе для заготовки дров.

Государство и правительство всячески будет способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Имеем для этого соответствующую программу поддержки, которую реализуем вместе с партнерами,

– уточнил Шмыгаль.

Напомним! ВРУ утвердила законопроект об административной и уголовной ответственности за хранение, перевозку и сбыт дров без соответствующих документов. То есть, гражданам могут как выписать штраф, так и вызвать их в суд. Это решение возмутило население и создало большой резонанс в медиа.