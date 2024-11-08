Кого "посадять" за дрова

Зеленський заявив, що він не підпише прийнятий ВРУ закон. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав президента, повідомляє 24 Канал з посилання на "РБК-Україна".

Читайте також Транзит газу через Україну вже майже не вливає на ціни у Європі

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде.

Шмигаль наголосив, що держава навпаки має допомагати українцям, які прагнуть підготуватися до зими. Зокрема, йдеться про реалізацію державної програми для заготівлі дров.

Держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами,

– уточнив Шмигаль.

Нагадаємо! ВРУ утвердила законопроєкт про адміністративну та кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення та збут дров без відповідних документів. Тобто, громадянам можуть як виписати штраф, так і викликати їх в суд. Це рішення обурило населення і створило неабиякий резонанс у медіа.