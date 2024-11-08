Кого "посадят" за дрова

Зеленский заявил, что он не подпишет принятый ВРУ закон. Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал президента, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также Транзит газа через Украину уже почти не влияет на цены в Европе

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет.

Шмыгаль отметил, что государство наоборот должно помогать украинцам, стремящимся подготовиться к зиме. В частности, речь идет о реализации государственной программе для заготовки дров.

Государство и правительство всячески будет способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Имеем для этого соответствующую программу поддержки, которую реализуем вместе с партнерами,

– уточнил Шмыгаль.

Напомним! ВРУ утвердила законопроект об административной и уголовной ответственности за хранение, перевозку и сбыт дров без соответствующих документов. То есть, гражданам могут как выписать штраф, так и вызвать их в суд. Это решение возмутило население и создало большой резонанс в медиа.