500% пошлины США для стран, покупающих российскую нефть: насколько это реально

Недавно США задержали два связанных с Венесуэлой танкера – Marinera и Sophia. Судна были частью теневого флота и перевозили подсанкционную нефть.

Может ли это спровоцировать новые санкции?

Это событие, а также фактический зеленый свет для рассмотрения двухпартийного законопроекта Линдси Грэма о санкциях против нефти России не является случайностями. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил кандидат экономических наук и главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Иван Ус.

Экономист предположил, что, по одной из версий, у Дональда Трампа есть период давления. Были даже высказывания, что Украине стоит продержаться до конца 2025 года, ведь дальше США якобы начнут давить уже на Россию.

Законопроект Линдси Грэма предусматривает введение пошлин для стран, импортирующих российскую нефть. В этот перечень попадут даже государства ЕС, которые до сих пор платят стране-агрессору за такие поставки.

Фактически это будет стимулировать страны самостоятельно минимизировать любые контакты с Россией. А если такой мотив появится у ключевых для Москвы партнеров – прежде всего у Китая, – российская экономика может перейти из не очень хорошего состояния в очень плохое.

Напомним, после встречи с американским президентом 7 января сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что тот якобы согласился на воплощение двухпартийного законопроекта об усилении санкций против России, в частности ее нефтяных доходов.

Возможно ли запретить российскую нефть?

Однако экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что на этот законопроект особо полагаться не стоит: несмотря на угрожающий вид, он вряд ли станет действенным механизмом. В то же время как дополнительное психологическое давление документ все же может сработать.

В этом проекте предусмотрены 500% пошлины для тех стран, которые будут покупать российскую нефть. Но мы уже имеем опыт с внедрением пошлин, где США сначала говорят о пошлинах в более 100% для Китая, а потом их отбрасывают до уровня в 20 – 30%,

– подчеркнул эксперт.

Дело в том, что США не имеют достаточных рычагов, чтобы заставить Китай действовать так или иначе: последствия ударили бы по обеим экономикам. Поэтому маловероятно, что пошлины станут действенным инструментом против крупнейших покупателей российской нефти – Китая и Индии, на которые приходится до 90%.

Действие законопроекта может задеть прежде всего меньшие страны, например Египет, Турцию и тому подобное. По словам Гетмана, в случае введения таких ограничений они действительно могут отказаться от закупок, что будет означать дополнительные потери для российского бюджета на уровне около 10%.

Интересно! Задержание танкеров, связанных с Венесуэлой, может привести к тому, что владельцы судов, транспортирующих подсанкционную нефть, в дальнейшем откажутся сотрудничать с Россией. А вот собственных судов у страны-агрессора для этого недостаточно.

Что об этом говорит сам Трамп?