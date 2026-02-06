В Украине могут согласовать законопроект о выплатах: кто получит денежную помощь
- Верховная Рада Украины рассматривает законопроект №14303, который расширяет круг лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае инвалидности или гибели во время войны.
- Законопроект включает в список лиц работников филиалов, операторов критической инфраструктуры и других, а также уточняет права родственников на выплаты, в частности для детей, которые учатся до 23 лет.
Верховная Рада Украины готовится рассмотреть законопроект №14303. Он расширяет круг лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае инвалидности или гибели во время войны.
Какой законопроект могут согласовать в Украине?
Речь идет о людях, которые погибли или получили инвалидность при исполнении должностных, служебных, профессиональных или трудовых обязанностей, о чем пишет сайт "Дебет-кредит".
Законопроектом предлагается включить в список лиц не только штатных работников, но и сотрудников филиалов и представительств, операторов критической инфраструктуры, а также других людей, которые пострадали непосредственно на объектах критической инфраструктуры при исполнении профессиональных обязанностей.
В перечень оснований для выплат хотят добавить выполнение "трудовых" обязанностей. Зачем это делать: такой пункт позволяет охватить более широкий круг работников, которые не выполняют должностные или служебные обязанности, но связаны с учреждением именно трудовым законодательством.
Также стремятся ввести норму, которая позволяет получить разницу в выплатах – если лицу при повторном осмотре установлено высшую группу инвалидности.
Обратите внимание! Право на помощь предлагают реализовать в течение всего периода действия военного положения и трех лет после его прекращения.
В то же время перечень членов семей, которые имеют право на долю помощи, согласуется со статьей 36 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности уточняются права нетрудоспособных родителей, вдов/вдовцов и детей (в частности совершеннолетних, которые учатся до 23 лет).
Уточняется право на обязательную долю помощи (50% от положенной) для совершеннолетних трудоспособных детей, которые учатся (профессиональное, профессиональное предвысшее, высшее образование) до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет,
– добавили в материале.
Обратите внимание! Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению равного доступа к социальной защите всех лиц, которым был нанесен вред жизни или здоровью при исполнении должностных обязанностей. Об этом отметили в пояснительной записке законопроекта.
Что еще следует знать о выплатах в Украине?
Украинцы, которые сейчас занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, могут получить доплату к зарплате. Ее сумма составляет 20 тысяч гривен. Деньги можно будет получить за работу в период с января по март.
Также изменится сумма выплат для семей военных, которые погибли или пропали без вести. Новую сумму будут предоставлять уже с 1 марта. В частности с 2027 года выплаты планируют ежегодно индексировать.