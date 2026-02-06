В Украине могут согласовать законопроект о выплатах: кто получит денежную помощь

Верховная Рада Украины готовится рассмотреть законопроект №14303. Он расширяет круг лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае инвалидности или гибели во время войны.

Какой законопроект могут согласовать в Украине?

Речь идет о людях, которые погибли или получили инвалидность при исполнении должностных, служебных, профессиональных или трудовых обязанностей, о чем пишет сайт "Дебет-кредит".

Законопроектом предлагается включить в список лиц не только штатных работников, но и сотрудников филиалов и представительств, операторов критической инфраструктуры, а также других людей, которые пострадали непосредственно на объектах критической инфраструктуры при исполнении профессиональных обязанностей.

В перечень оснований для выплат хотят добавить выполнение "трудовых" обязанностей. Зачем это делать: такой пункт позволяет охватить более широкий круг работников, которые не выполняют должностные или служебные обязанности, но связаны с учреждением именно трудовым законодательством.

Также стремятся ввести норму, которая позволяет получить разницу в выплатах – если лицу при повторном осмотре установлено высшую группу инвалидности.

Обратите внимание! Право на помощь предлагают реализовать в течение всего периода действия военного положения и трех лет после его прекращения.

В то же время перечень членов семей, которые имеют право на долю помощи, согласуется со статьей 36 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности уточняются права нетрудоспособных родителей, вдов/вдовцов и детей (в частности совершеннолетних, которые учатся до 23 лет).

Уточняется право на обязательную долю помощи (50% от положенной) для совершеннолетних трудоспособных детей, которые учатся (профессиональное, профессиональное предвысшее, высшее образование) до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет,

– добавили в материале.

Обратите внимание! Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению равного доступа к социальной защите всех лиц, которым был нанесен вред жизни или здоровью при исполнении должностных обязанностей. Об этом отметили в пояснительной записке законопроекта.

Что еще следует знать о выплатах в Украине?