В обход санкций: как Россия получает компоненты для своих истребителей

6 мая 2024, 13:30
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Источник:

Экономическая правда

Россия продолжает импортировать компоненты для своих истребителей. Эти детали продают россиянам 22 страны в том числе и партнеры Украины.

Какие страны поставляют России оборудование

Россия получает ориентировочно 2 тысячи компонентов от иностранных производителей. В общем их изготовляют более 200 компаний.

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Больше всего деталей россияне получают от США – ориентировочно 64% от всех иностранных компонентов. Также значительное количество комплектующих поступает из:

  • Японии;
  • Нидерландов;
  • Тайваня;
  • Франции;
  • Швейцарии;
  • Германии;
  • Великобритании.

Только в 2023 году Россия потратила 4 миллиарда долларов на закупку электроники для снаряжения и изготовления военной техники, в частности истребителей. Среди компаний, которые продают свою продукцию россиянам, стоит выделить:

  • Texas Instruments;
  • ON Semiconductor;
  • Linear Technology;
  • Micron;
  • Murata Manufacturing;
  • Analog Devices;
  • Kemet;
  • Maxim;
  • Holt Integrated;
  • Cypress;
  • Микросхемы
  • IDT;
  • Intel;
  • AVX.

Именно у этих производителей Россия закупила деталей на 962,6 миллиона долларов за 2023 год. Это значение на 19,7% ниже чем в 2022 году, однако на 69,69% больше показателя в 2021 году.

Обратите внимание! Некоторые производители поставляют товары в Россию через третьи страны.

Где используются компоненты

Согласно отчетам, Независимой антикоррупционной комиссии, комплектующие, которые получает Россия, используются для ремонта знаменитого МиГ-31. Также эти запчасти задействованы в обеспечении таких самолетов:

  • Су-57;
  • Су-30СМ;
  • Су-35С;
  • Су-34;
  • Су-27СМ3.
Автор: Анастасія Зорик