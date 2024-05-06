В обход санкций: как Россия получает компоненты для своих истребителей
Источник:Экономическая правда
Россия продолжает импортировать компоненты для своих истребителей. Эти детали продают россиянам 22 страны в том числе и партнеры Украины.
Какие страны поставляют России оборудование
Россия получает ориентировочно 2 тысячи компонентов от иностранных производителей. В общем их изготовляют более 200 компаний.
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Больше всего деталей россияне получают от США – ориентировочно 64% от всех иностранных компонентов. Также значительное количество комплектующих поступает из:
- Японии;
- Нидерландов;
- Тайваня;
- Франции;
- Швейцарии;
- Германии;
- Великобритании.
Только в 2023 году Россия потратила 4 миллиарда долларов на закупку электроники для снаряжения и изготовления военной техники, в частности истребителей. Среди компаний, которые продают свою продукцию россиянам, стоит выделить:
- Texas Instruments;
- ON Semiconductor;
- Linear Technology;
- Micron;
- Murata Manufacturing;
- Analog Devices;
- Kemet;
- Maxim;
- Holt Integrated;
- Cypress;
- Микросхемы
- IDT;
- Intel;
- AVX.
Именно у этих производителей Россия закупила деталей на 962,6 миллиона долларов за 2023 год. Это значение на 19,7% ниже чем в 2022 году, однако на 69,69% больше показателя в 2021 году.Обратите внимание! Некоторые производители поставляют товары в Россию через третьи страны.
Где используются компоненты
Согласно отчетам, Независимой антикоррупционной комиссии, комплектующие, которые получает Россия, используются для ремонта знаменитого МиГ-31. Также эти запчасти задействованы в обеспечении таких самолетов:
- Су-57;
- Су-30СМ;
- Су-35С;
- Су-34;
- Су-27СМ3.