Закупки для украинской армии ускорят: производителям оружия упростили правила

Правительство обновило постановления, которые меняют подход к кодификации вооружения и военной техники в Украине. Отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности, что сокращает время от разработки до возможности поставки в войско.

Как ускоряют закупки оружия для армии?

Детали в понедельник, 2 марта, сообщил Министр обороны Михаил Федоров. Страна открыла свой рынок для дронов, РЭБ, НРК, ракетных и других инновационных решений, упростила бюрократию, а также создала условия для развития отечественных производителей.

По словам министра, Украина делает "следующий шаг", чтобы ускорить развитие технологий и сократить цикл от разработки оружия до его поставки на фронт.

Во-первых, кодификация теперь не требует подтверждения "насущной необходимости", изделие может пройти процедуру независимо от текущих планов закупок.

Во-вторых, отныне производители самостоятельно утверждают технические условия, а Минобороны осуществляет по ним закупку.

В-третьих, упрощена процедура испытаний боеприпасов позволит избегать дублирования демонстрационных тестов, что уменьшает сроки кодификации и ускоряет поставки в войско.

В-четвертых, при закупках беспилотных систем и РЭБ тактического уровня достаточно сертификата качества. Дополнительные процедуры госконтроля не будут применяться, но производитель полностью отвечает за качество поставки.

В-пятых, упрощают порядок закупки взрывчатых веществ производителями боеприпасов.



Реформа кодификации оружия / Фото Федоров

Теперь сформировались целые технологические рынки, которых раньше не существовало. Например, с начала полномасштабного вторжения в Украине увеличилось количество производителей:

дронов – было 7 компаний, стало более 500;

РЭБ – было 2 компании, стало 200;

ракеты – частных компаний не было совсем, стало более 20;

НРК – также не было, стало более 100.

Так мы быстрее сможем достичь целей войны – остановить продвижение врага на поле боя и оставаться впереди в каждом технологическом цикле,

– прокомментировал реформу Федоров.

