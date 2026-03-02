Закупки для украинской армии ускорят: производителям оружия упростили правила
- Подход к кодификации вооружения в Украине упростили, что ускорит процесс поставки для войска.
- Появились новые технологические рынки, количество отечественных производителей дронов, ракет, РЭБ и НРК значительно возросло.
Правительство обновило постановления, которые меняют подход к кодификации вооружения и военной техники в Украине. Отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности, что сокращает время от разработки до возможности поставки в войско.
Как ускоряют закупки оружия для армии?
Детали в понедельник, 2 марта, сообщил Министр обороны Михаил Федоров. Страна открыла свой рынок для дронов, РЭБ, НРК, ракетных и других инновационных решений, упростила бюрократию, а также создала условия для развития отечественных производителей.
Смотрите также Производить ракеты к Patriot в Украине – фантастика или реальность? Авиаэксперт о баллистике РФ и обстрелах летом
По словам министра, Украина делает "следующий шаг", чтобы ускорить развитие технологий и сократить цикл от разработки оружия до его поставки на фронт.
Во-первых, кодификация теперь не требует подтверждения "насущной необходимости", изделие может пройти процедуру независимо от текущих планов закупок.
Во-вторых, отныне производители самостоятельно утверждают технические условия, а Минобороны осуществляет по ним закупку.
В-третьих, упрощена процедура испытаний боеприпасов позволит избегать дублирования демонстрационных тестов, что уменьшает сроки кодификации и ускоряет поставки в войско.
В-четвертых, при закупках беспилотных систем и РЭБ тактического уровня достаточно сертификата качества. Дополнительные процедуры госконтроля не будут применяться, но производитель полностью отвечает за качество поставки.
В-пятых, упрощают порядок закупки взрывчатых веществ производителями боеприпасов.
Реформа кодификации оружия / Фото Федоров
Теперь сформировались целые технологические рынки, которых раньше не существовало. Например, с начала полномасштабного вторжения в Украине увеличилось количество производителей:
- дронов – было 7 компаний, стало более 500;
- РЭБ – было 2 компании, стало 200;
- ракеты – частных компаний не было совсем, стало более 20;
- НРК – также не было, стало более 100.
Так мы быстрее сможем достичь целей войны – остановить продвижение врага на поле боя и оставаться впереди в каждом технологическом цикле,
– прокомментировал реформу Федоров.
Что еще известно об украинском оружии?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала офицер 12 бригады "Азов" Нацгвардии с позывным "Будь" рассказал, что направление наземных роботизированных комплексов активно развивается. Они выполняют логистические, инженерные, ударные, разведывательные задачи, осуществляют минирование.
Кроме того, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко предположил, что Украина приближается к стратегическому перелому в ходе всей войны. "Благодаря всем этим ракетным технологиям, и не только "Фламинго", есть еще по меньшей мере 5 – 6 очень мощных элементов с различными тактическими, оперативными, стратегическими задачами. Над всем этим работают специалисты", – добавил он.