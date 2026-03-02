Як пришвидшують закупівлі зброї для армії?

Деталі в понеділок, 2 березня, повідомив Міністр оборони Михайло Федоров. Країна відкрила свій ринок для дронів, РЕБ, НРК, ракетних та інших інноваційних рішень, спростила бюрократію, а також створила умови для розвитку вітчизняних виробників.

За словами міністра, Україна робить "наступний крок", аби пришвидшити розвиток технологій і скоротити цикл від розробки зброї до її постачання на фронт.

По-перше, кодифікація тепер не потребує підтвердження "нагальної потреби", виріб може пройти процедуру незалежно від поточних планів закупівель.

По-друге, відтепер виробники самостійно затверджують технічні умови, а Міноборони здійснює за ними закупівлю.

По-третє, спрощена процедура випробувань боєприпасів дозволить уникати дублювання демонстраційних тестів, що зменшує строки кодифікації та пришвидшує постачання у військо.

По-четверте, під час закупівель безпілотних систем і РЕБ тактичного рівня достатньо сертифіката якості. Додаткові процедури держконтролю не застосовуватимуть, але виробник повністю відповідає за якість постачання.

По-п'яте, спрощують порядок закупівлі вибухових речовин виробниками боєприпасів.



Реформа кодифікації зброї / Фото Федоров

Тепер сформувалися цілі технологічні ринки, яких раніше не існувало. Наприклад, з початку повномасштабного вторгнення в Україні збільшилася кількість виробників:

дронів – було 7 компаній, стало понад 500;

РЕБ – було 2 компанії, стало 200;

ракети – приватних компаній не було зовсім, стало понад 20;

НРК – також не було, стало понад 100.

Так ми швидше зможемо досягти цілей війни – зупинити просування ворога на полі бою і залишатися попереду в кожному технологічному циклі,

– прокоментував реформу Федоров.

Що ще відомо про українську зброю?