Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони, передає 24 Канал.

Що сказав Федоров про можливість виробляти протибалістичні комплекси та ракети?

Михайло Федоров зазначив, що Україні критично бракує ракет типу PAC-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики.

Міністр оборони мав розмову з президентом Володимиром Зеленським і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети.

В України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети. Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу,

– наголосив Федоров.

Глава Міноборони підкреслив, що Україна обов'язково має розвивати власні проєкти протибалістичних комплексів та ракет.

Які вже покращення в українській ППО спостерігають за останній місяць?