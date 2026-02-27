Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони, передає 24 Канал.
Цікаво У Defense Express пояснили, завдяки чому суттєво зросло збиття крилатих ракет
Що сказав Федоров про можливість виробляти протибалістичні комплекси та ракети?
Михайло Федоров зазначив, що Україні критично бракує ракет типу PAC-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики.
Міністр оборони мав розмову з президентом Володимиром Зеленським і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети.
В України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети. Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу,
– наголосив Федоров.
Глава Міноборони підкреслив, що Україна обов'язково має розвивати власні проєкти протибалістичних комплексів та ракет.
Які вже покращення в українській ППО спостерігають за останній місяць?
Михайло Федоров розповів, що Україна впровадила систему After Action Review для посилення протиповітряної оборони, що дозволяє аналізувати ефективність ППО після атак. Міністр також зазначив, що президент щодня проводить селектор, де обговорює результативність протиповітряної оборони.
Федоров зауважив, що Україна ліквідувала Mesh-мережу, яку використовували "Шахеди" на Півночі. Це, за словами глави Міноборони, позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України.
Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що велика частина території України залишається незахищеною від балістичних ракет через дефіцит систем ППО. За словами глави держави, йдеться про 80% територій.